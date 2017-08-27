Независимость и здравый смысл, как всегда где-то рядом

Василий Стоякин, обозреватель

"Империя зла" и "партия ведет"

Именно эти два сочетания охватывают всю шизофрению праздничного выступления президента.

"Империя зла" — та общность, из которой мы сейчас выходим. Правда, Рональд Рейган говорил об СССР, но имел в виду историческую Россию. Ту самую, частью которой являлась Украина. Впрочем, нынешний курс Украины и сводится к тому, чтобы забыть своих предков и превратиться в "европейских" манкуртов. Так что цитировать исторических деятелей, целью которых было уничтожение Украины — судьба лидеров постмайданной Украины.

"Партия ведет" — название стихотворения Павла Тычины, которое позволил себе процитировать президент. Прекрасное, хотя и тяжеловесное, стихотворение, в котором говорится о том, как мы будем бить буржуев, о пятилетках, Красной Армии, большевиках и пионерах… Куда смотрел Вятрович, хочу вас спросить?

В общем, противоречия текущей версии украинской государственности никуда не делись. Россия — "империя зла"? Забудьте Тычину…

Об успехах Украины

Понятно, в годовщину независимости полагается подводить итоги и рассказывать об успехах. Успехи у нас такие:

1. "Мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. (…) Первого сентября, через неделю, Соглашение вступает в действие и становится для нас дорожной картой реформ. А дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и НАТО".

Обращу внимание на три обстоятельства.

Во-первых, то, что действующее Соглашение об ассоциации невыгодно для Украины, в ЕС согласились еще в 2013 году, а сам президент Порошенко вынужден был признать это в нынешнем. Если это вспомнить, то действия "российской агентуры", которая препятствовала ратификации, предстают в совершенно особом свете.

Во-вторых, для того, чтобы подписать и добиться ратификации соглашения, Украина должна была провести множество реформ, необходимость которых для страны неочевидна. В качестве итога мы получили… карту новых реформ, которые точно также не факт, что нужны для страны.

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool via REUTERS Президент Украины Порошенко и президент Словакии Киска посетили церемонию, посвященную безвизовому режиму с ЕС

В-третьих, напоминаю, что над автобаном висит "кирпич". Даже два. Первый из них вывешен НАТО еще в 2008 году, под лозунгом «двери не закрыты, но вы в них лучше не входите». Второй — буквально недавно, на саммите "Украина-ЕС", когда европейцы отказались подписывать итоговое заявление с декларацией возможного членства Украины в ЕС.

На безрыбье, конечно, и жаба соловей. Но что-то тут не так.

2. "Мы разрушили визовую завесу".

Мы не разрушили "визовую завесу". "Либерализация визового режима" является именно что либерализацией. Настоящий "безвиз" возможен только в рамках Шенгенского соглашения, которое позволяет выбирать место жизни и работы в любой из стран ЕС. Шенген, однако, остается мечтой не только для Украины, но и для некоторых полноценных членов ЕС, таких как Болгария и Румыния, давно выполнивших все условия, но безвиз все же не получивших.

Кстати, в ЕС украинцы имеют даже меньше прав, чем в "империи зла", с которой мы, якобы, окончательно порвали.

3. "Мы, наконец, вышли из глубокого шока, боли и испытаний, которые причинила украинской экономике российская гибридная агрессия. Восстановили рост ВВП, и дальнейшие прогнозы — позитивные".

В целом так и есть, но говорить об экономическом росте сейчас не вполне корректно — падение предыдущих лет было столь значительным, что даже несущественное «шевеление» воспринимается статистикой как рост. Результатом же санкций, введенных украинским правительством против России и части собственно украинской территории является существенное изменение структуры украинского экспорта в пользу товаров с малым уровнем добавленной стоимости.

Кстати, в текущем году существенно вырос украинский экспорт в "страну-агрессор" и доходы Украины от транзита российского газа. Странная какая-то "агрессия".

В целом, успехи, безусловно, есть, но на практике они выглядят не столь победоносно, как в речах президента.

Об уроках революции

Поскольку среди прочего отмечается и годовщина украинской национальной революции 1917-20 годов, то президент ударился в извлечение уроков из истории.

1. "Мы должны быть сильными и уделять надлежащее внимание своей армии для того, чтобы кормить чужую".

Собственно, это творческое переосмысление слов Владимира Винниченко и относится ко времени первой УНР. Винниченко таким образом объяснял причины поражения в борьбе с большевиками, но хохма заключается в том, что большевики-то исходили ровно из того же, что украинские социалисты — из замены армии вооруженным народом. И они смогли на него опереться лучше, чем УНР, о чем Винниченко тоже пишет, но что вспоминать сейчас не с руки.

В результате, Украине под руководством Центральной Рады, гетмана и Директории пришлось кормить сначала немецкие, а потом и польские оккупационные войска. Причем эти государственные образования без иностранной военной помощи были нефункциональны и свою военную силу имели ровно в тех пределах, которых позволяли оккупанты.

Что касается Красной и Советской армий, то они не только в значительной части состояли из украинцев, то также находились под командованием украинцев и общим военно-политическим руководством партии и государства, возглавляемого, в том числе, украинцами. Впрочем, этот период, чем дальше, тем более уверенно, называют периодом "советской оккупации".

2. "Мы должны быть едиными. Даже наиболее крепкие стены падут, если внутри крепости царит раздор".

Тут, опять же, вопрос о том, где границы единства. Глупо с точки зрения сегодняшнего осуждать Петлюру, который выступил против ненавидимого большинством населения гетмана. И если Порошенко где-то ассоциирует себя с гетманом и боится нового петлюры, то ему стоит задуматься о проводимой им политике…

Пока же послание президента расшифровывается известным политологом Русланом Бортником в фейсбуке следующим образом: "правых и радикалов — на привязь, оппозицию — в загон, антимайдан — "под плинтус", власти — всего, что захочется, без ограничений и ответственности, ключевой фронт — внутренний".

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3. "Мы должны искать и держаться за союзников. Сто лет назад остались один на один с Россией, а выжили только те новые государства, которые имели надлежащую внешнюю поддержку".

Насколько уж прочно держались за немцев Центральная Рада и гетман… Но Германия потерпела поражение и ушла. Мы можем сколь угодно крепко держаться за США, но если в них победят сторонники мнения Барака Обамы, который сказал, что Украина все равно будет в зоне влияния России, мы окажемся один на один с Россией и без шансов построить какие-то нормальные отношения. Россия, конечно, союзник так себе (особенно, после событий 2014 года), но строить отношения с ней как с "империей зла" — большая ошибка.

В общем, не стоит принимать тактические интересы союзников, за свои стратегические интересы. Кончится это может печально. Чехословакия в 1938 и Польша в 1939 году тоже держалась союзников, но… стратегия Великобритании и Франции изменилась, и их сдали Германии. Эти уроки в курс "национальной памяти" нынешнего украинского руководства явно не входят.