В РФ назвали издевательством поздравление Порошенко в адрес жителей Донецка

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Поздравление президента Украины Петра Порошенко в адрес жителей Донецка "под аккомпанемент бомбовых ударов" выглядит как издевательство, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

День города в Донецке, как и День шахтера, отмечают в последние выходные августа. Порошенко поздравил Донецк и заявил, что Украина борется за возвращение города под контроль Киева.

"Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка…" — сказал сенатор.

"И это все один человек – Петр Порошенко. Трудно придумать издевательство, более изощренное", — отметил Клинцевич.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.