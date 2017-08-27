наверх
27.08.201716:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ назвали издевательством поздравление Порошенко в адрес жителей Донецка

    (обновлено: )19020
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Украины лишили стариков Донбасса пенсий.
    Заседание Совета Федерации РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Поздравление президента Украины Петра Порошенко в адрес жителей Донецка "под аккомпанемент бомбовых ударов" выглядит как издевательство, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    В Донбассе начало работу "школьное" перемирие

    День города в Донецке, как и День шахтера, отмечают в последние выходные августа. Порошенко поздравил Донецк и заявил, что Украина борется за возвращение города под контроль Киева.

    "Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка…" — сказал сенатор.

    "И это все один человек – Петр Порошенко. Трудно придумать издевательство, более изощренное", — отметил Клинцевич.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в США
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае