Порошенко сообщил об отсутствии боевых потерь при "школьном" перемирии

"Третьи сутки украинские вооруженные силы не имеют боевых потерь, третьи сутки почти не имеем обстрелов из тяжелого вооружения", — сказал президент в ходе поездки в Покровск Донецкой области, его заявление транслировал телеканал "112 Украина".
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.
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