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    Политика

    Порошенко сообщил об отсутствии боевых потерь при "школьном" перемирии

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (78)

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    Президент Петр Порошенко сообщил, что треть сутки Вооруженные силы Украины не имеют боевых потерь и столько же времени они не сталкиваются с обстрелами из тяжелого вооружения.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Школьное" перемирие работает, несмотря на обстрелы – спецкор
    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в понедельник, что после объявления "школьного перемирия" силовики уже третьи сутки не несут боевых потерь и их позиции не обстреливают из тяжелых вооружений.

    "Третьи сутки украинские вооруженные силы не имеют боевых потерь, третьи сутки почти не имеем обстрелов из тяжелого вооружения", — сказал президент в ходе поездки в Покровск Донецкой области, его заявление транслировал телеканал "112 Украина".

    Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

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