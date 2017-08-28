Порошенко сообщил об отсутствии боевых потерь при "школьном" перемирии

РИА Новости | Перейти в фотобанк "Школьное" перемирие работает, несмотря на обстрелы – спецкор Президент Украины Петр Порошенко сообщил в понедельник, что после объявления "школьного перемирия" силовики уже третьи сутки не несут боевых потерь и их позиции не обстреливают из тяжелых вооружений.

"Третьи сутки украинские вооруженные силы не имеют боевых потерь, третьи сутки почти не имеем обстрелов из тяжелого вооружения", — сказал президент в ходе поездки в Покровск Донецкой области, его заявление транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

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