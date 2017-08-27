Перемирие введено, но пока не работает

Сергей Иванов — Донбасс

В пятницу утром прифронтовой Петровский район Донецка подвергся новому артиллерийскому обстрелу — по данным местных властей в результате последней атаки со стороны украинских силовиков ранение получил один мирный житель, информация о возможных разрушениях жилых домов и коммуникаций уточняется. В самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили, что в канун наступления перемирия в связи с началом учебного года вооруженные силы Украины систематически открывали огонь по окраинам населенных пунктов ДНР.

"В результате обстрела на улице Луговского пулевое ранение верхней трети грудной клетки получил 61-летний Гудилин Александр Васильевич. Пострадавший доставлен в больницу имени Калинина. Кроме того, с 22:40 до 00:50 с Марьинки по Трудовским выпущено два РПГ, 58 АГС, работал крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. С 23:40 до 00:10 с Песок по Жабичево выпущены две мины 82 мм, работал крупнокалиберный пулемет, стрелковое. С 00:30 до 02:00 с Гнутово по Коминтерново работал крупнокалиберный пулемет и стрелковое. С 00:30 до 02.00 со Славного по Еленовке выпущено 29 АГС. Около 05:10 с Авдеевки по Спартаку выпущено пять мин 82 мм", — говорится в сообщении на сайте Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В то же время в самопровозглашенной республике заявили о гибели одного военнослужащего ДНР уже в первые часы так называемого "школьного" перемирия. Сообщается, что силовик был убит выстрелом украинского снайпера в одном из прифронтовых районов Донбасса. Кроме того в Донецке подчеркнули, что агрессивные действия со стороны украинской армии лишний раз доказывают, что власти в Киеве на словах поддерживая мирные инициативы, на практике совершает действия, направленные на срыв любых договоренностей о перемирии.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке

Так, по данным оперативного командования самопровозглашенной ДНР, жертвами обстрелов со стороны ВСУ с начала так называемого "хлебного перемирия" с 24 июня стали свыше 30 человек, более сорока получили ранения различной степени тяжести. По мирным территориям выпущено более одной тысячи мин и артиллерийских снарядов, 160 частных и многоквартирных домов в Донбассе были разрушены или повреждены. Практически ежедневно в прифронтовых районах наблюдались сбои в подаче населению коммунальных услуг из-за систематических аварий на объектах жизнеобеспечения.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО в Киеве также заявляют о грубых нарушениях "школьного" перемирия. По данным украинских военных с начала суток ополченцы несколько раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военнослужащий погиб. Сообщается, что на донецком и мариупольском направлении огонь не прекращается, режим тишины не соблюдается.

И, действительно, несмотря на объявленный в Донбассе очередной режим прекращения огня перестрелки в зоне вооруженного конфликта по-прежнему продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью. Говорить о какой-либо стабилизации на линии разграничения, о мирной и спокойной обстановке в таких условиях, конечно, не приходится. При этом есть серьезные опасения и смелые предположения, что через несколько дней количество обстрелов с применением запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии в прифронтовых районах Донбасса снова увеличится, как было уже неоднократно. Печальный опыт десятка предыдущих перемирий, к сожалению, не дает никаких оснований для оптимистических прогнозов.

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Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу очередное соглашение о перемирии. Новая договоренность о прекращении огня была достигнута в ходе последнего заседания Трехсторонней контактной группой в Минске в преддверии наступающего 1 сентября нового учебного года — в этой связи перемирие получило название "школьное".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела Киевского района Донецка

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Добавим, что с начала вооруженного конфликта в регионе режим полного прекращения огня, включая нынешний, объявлялся десятки раз. Сотни раз противоборствующие стороны вне рамок заседаний в Минске заявляли о приверженности "режиму тишины" и многочисленных локальных перемириях для проведения ремонтных работ на стратегических объектах. При этом ни одно из объявленных перемирий полноценно не соблюдалось. Украинские силовики и ополченцы регулярно обвиняют друг друга в вооруженных провокациях и заявляют о систематических нарушениях "режима тишины".