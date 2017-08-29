Боец АТО в Киеве "на камеру" ударил главу организации ветеранов

В Киевском доме ветеранов накануне произошла стычка между участником антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Дмитрием Ризниченко и главой Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников, экспертом в сфере безопасности Сергеем Шабовтой.

Последний отказался отвечать на вопрос журналиста "24 Канала", на какие нужды его организация тратит государственные средства. После этого в ситуацию вмешались ветераны АТО.

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Как сообщается, в понедельник, 28 августа, комиссия должна была согласовать бюджет финансирования организаций до конца года. Но из-за финансовых неточностей документы отправили на доработку.

Скандалы вокруг использования средств, которые государство выделяет на работу ветеранских организаций, не утихают с начала года. Ветеранов обвинили в том, что деньги тратят не по назначению. Поэтому Минсоцполитики планировало ввести новые правила их распределения – по конкурсу, на конкретный проект.

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Напомним, в марте этого года Дмитрий Ризниченко во время совещания общественного совета при Министерстве обороны Украины ударил головой в лицо генерала Виктора Палия, который возглавляет этот общественный совет.