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    Боец АТО в Киеве "на камеру" ударил главу организации ветеранов

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    Глава Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергей Шабовта отказался отвечать на вопрос журналистов о распределении госсредств, выделенных организации.
    телеканал "24"

    В Киевском доме ветеранов накануне произошла стычка между участником антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Дмитрием Ризниченко и главой Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников, экспертом в сфере безопасности Сергеем Шабовтой.

    Пьяный мужчина в прямом эфире ударил российского журналиста
    Скриншот
    Пьяный мужчина в прямом эфире ударил российского журналиста

    Последний отказался отвечать на вопрос журналиста "24 Канала", на какие нужды его организация тратит государственные средства. После этого в ситуацию вмешались ветераны АТО. 

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    Как сообщается, в понедельник, 28 августа, комиссия должна была согласовать бюджет финансирования организаций до конца года. Но из-за финансовых неточностей документы отправили на доработку.

    Скандалы вокруг использования средств, которые государство выделяет на работу ветеранских организаций, не утихают с начала года. Ветеранов обвинили в том, что деньги тратят не по назначению. Поэтому Минсоцполитики планировало ввести новые правила их распределения – по конкурсу, на конкретный проект. 

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    Напомним, в марте этого года Дмитрий Ризниченко во время совещания общественного совета при Министерстве обороны Украины ударил головой в лицо генерала Виктора Палия, который возглавляет этот общественный совет. 

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