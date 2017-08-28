Месть журналиста Высоцкой "старшему" брату

Роман Степняк

Татьяна Высоцкая, кажется, журналист. А какой украинский журналист не может позволить себе провести отпуск в Ницце? И все бы ничего, но в эту абсурдно толерантную Европу, кроме всей души преданных европейским ценностям украинцев и прочих арабских шейхов, в последнее время зачастили нежелательные для Татьяны соседи. Более того, на лазурных берегах, омываемых ласковыми морскими волнами, эти соседи имеют наглость размещаться на сопредельных шезлонгах. При том не в какой-либо будничное время, а в самый последний день Татьяниного отпуска! Никак иначе, россияне (как вы догадались, именно об этих соседях идет речь) решили окончательно испортить итальянские каникулы украинской журналистки и свести насмарку все ее европейские впечатления.

Короче, дело было так. Татьяна пришла на пляж, и так получилось, что на соседних шезлонгах оказались две россиянки. Судя по реакции украинки, это были непростые москвички, а специально обученные ФСБ представительницы Тамбовской губернии, которые своими разговорами на русском языке хотели испортить Танин отпуск. Конечно, Татьяна могла сделать вид, что не понимает по-русски, "закосить", простите за выражение, под иностранку, и оставить навязчивых соседок с носом. Но это была бы явная уступка врагу, а сдавать информационный бой для отечественного журналиста – смерти подобно.

И пошла Татьяна на ресепшн. И встретила там хлопца итальянского файного, и стала ему объяснять, мол, так и так, хочу поменять место под солнцем, ибо я украинка, и не могу лежать возле россиян. Хлопец традиционно не мог понять в чем суть. Но не на ту напал, он не знал, что любой украинский журналист способен объяснить необъяснимое и впихнуть невпихуемое в обычный репортаж с места события. Татьяна сказала итальянскому хлопцу: "Розумієте, я не можу їх бачити, не можу їх чути, не можу коло них бути — бо в нас війна і ми ненавидимо росіян".

Итальянский хлопец вошел в положение, предоставил Татьяне право временно поселиться в другом конце пляжа, куда не долетала бы русская речь, сообщил при этом, что рядом будут румыны, но на всякий случай поинтересовался, не испытывает ли Татьяна неприязненных чувств к представителям этой нации.

Конфликт был разрешен, в этот день никаких разногласий у Татьяны с румынами не возникало, правда, в глубинах мозговых извилин искрились отрывки румынских претензий на исконно украинские земли, но как ты об этом скажешь, если совсем "nu vorbesc limba română"? То есть, по-румынски ни бум-бум.

Такая комическая история, описанная Татьяной Высоцкой на полном серьезе. Порадовавшись за спасенный отпуск журналистки и начитавшись весьма серьезных комментариев на ее аккаунтах в социальных сетях, нетрудно прийти к выводу, что юмора и сарказма во всем этом, к сожалению, немного. Таившиеся на генном уровне страхи приобретают самые извращенные формы и готовы превратить жизнь внешне вполне адекватных людей в кошмар.

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Слова Татьяны Высоцкой "бо в нас війна" — это не констатация текущего дня. Это не характеристика событий последних трех с половиной лет, коренным образом изменивших общественные приоритеты. Война, как таковая, конечно, идет, но как бы не совсем с русскими, поскольку никто официально войны не объявлял, а сам президент держит бизнес в недружественной стране. Есть затянувшийся гражданский конфликт, похожий на попытку национального суицида. В основе этого конфликта лежит некая межпоколенческая травма, которая вдруг проявилась чудовищным рецидивом. Две мировые войны, голодомор и гулаги, — все это не могло пройти и не прошло бесследно.

В далекие "совковые" времена мне пришлось разбираться в бытовом конфликте в одной из карпатских деревень. Ситуация была такая. Два брата никак не могли поделить родительский дом, обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Конфликт перерос в поножовщину, к счастью, обошлось без жертв.

Как оказалось, судьба развела братьев гораздо раньше. Один из них был участником националистического сопротивления, другой после службы в армии женился и долгие годы провел в России. Спустя 20 лет он решил вернуться в родное село. Поначалу все было хорошо, но вскоре дела пошли наперекосяк. Переселенцы не вписывались в условия местных обычаев, редко ходили в церковь, на Пасху не покупали пысанки, а просто красили хной яйца, и разговаривали на невероятном суржике. Их презирало все село, хотя они никому ничего плохого не сделали. Их боялись, чужинку называли ведьмой, уличали в падеже скота и пропаже молока в местных коров. Вскоре семью таки выжили из села.

В советские времена подобные истории не принято было придавать огласке. Болезнь лечили запретами. В девяностые она дала о себе знать. Потихоньку из Галичины перекочевала в Киев. Быть русским в Украине перестало быть модным. Кто успел — записывался в украинцы и каялся в несовершенных грехах каждодневно. Иначе терял доверие в глазах автохтонов. Две революции лишь усугубили этот процесс и вынесли автохтонные страхи на поверхность.

Публицисты приводят аналогии с далекого, но желанного американского континента. Как-то очень синхронно вдруг всплыли истории из рабовладельческой Америки. Массовые акции протеста, прокатившиеся по североамериканским штатам, напомнили успешной нации о неприглядном прошлом. Значительная часть современных "небелых" американцев по-прежнему чувствуют себя жертвами и искоса смотрят на людей другого цвета кожи, обвиняя их в страданиях своих предков. Виновны в этом, по мнению потомков американских рабов, все белые, которые в силу исторических обстоятельств, рабами не были.

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И хотя белое сообщество вот уже несколько поколений в грехах своих предков кается, пропагандируя все новые и новые образцы толерантности и неслыханной политкорректности, которые иногда кажутся абсурдными, потомки рабов таких извинений не принимают. И летят головы белых бронзовых и гипсовых генералов, которых обвиняют сегодня, спустя столетия, во всех рабовладельческих грехах.

Все белые для части потомков американских рабов – все равно рабовладельцы. Все русские для части вдруг осознавших свое прошлое украинцев – недруги. Будь то журналистка Татьяна Высоцкая, ее коллеги из родного цеха, порицающие на чем свет стоит северных соседей, даже тех, чей грех лишь в том, что их язык очень похож на наш, но ставший вдруг таким чужим, будь то зверствующие на попроще декоммунизации Владимир Вятрович и даже первый президент страны Леонид Кравчук, вдруг заявивший о том, что "мы постепенно откалываемся, отрываемся от России", всеми ими движет единственный мотив: осознание собственной "меншовартости". Нехорошее слово, но более точного заменителя найти не могу.