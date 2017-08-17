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    Общество

    Участниками профильной смены по русскому языку в "Артеке" стали украинцы

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    Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая выразила надежду, что профильная смена в "Артеке" станет для детей дополнительным стимулом к изучению русского языка и получению образования в России в будущем. Участниками стали представители 26 стран.
    Международная смена по русскому языку открылась в Артеке (Крым)
    Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Участниками первой международной смены по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов в "Артеке" (Крым) стали представители 26 стран, в числе которых граждане Беларуси, Грузии, Турции и Украины, сообщает пресс-служба Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, который выступает организатором.

    "Участниками смены стали представители 26 стран: 20 педагогов и 170 школьников (18 команд) из Австрии, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Палестины, Сербии, Словении, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии", — сказано в сообщении.

    Профильная смена проходит с 7 по 27 августа.

    Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
    Международная смена по русскому языку открылась в "Артеке" (Крым)

    Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая выразила надежду, что смена в "Артеке" станет для детей дополнительным стимулом к изучению русского языка и получению образования в России в будущем.

    "Некоторые дети очень хорошо говорят по-русски, несмотря на то, что многие никогда не были в России. Это, конечно, свидетельствует о профессионализме зарубежных учителей русского языка, как и о стремлении наших соотечественников сохранить у своих детей  родной язык", — заявила она.

    В рамках тематической смены в международном детском центре "Артек" регулярно проходят занятия по русскому языку и мастер-классы от ведущих специалистов Института Пушкина и волонтёров программы "Послы русского языка в мире".

    Занятия со школьниками проведут и зарубежные педагоги, которые будут состязаться за звание победителей в трех номинациях: "Преподавание русского языка как иностранного", "Преподавание русского языка как неродного (второго родного)" и "Преподавание предметов на русском языке".

    Торжественное закрытие смены "Русский язык" состоится 25 августа в 16.00. Иностранных школьников ожидает розыгрыш интеллектуальных призов — это три сертификата на месяц обучения на Международных летних курсах русского языка в Институте Пушкина в Москве.

    Образовательная программа по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов проводится Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Русский язык"  на 2016-2020 годы.

    Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
    Международная смена по русскому языку открылась в "Артеке" (Крым)

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