Журналисты нашли множество ошибок в провокационном плакате о русском языке

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В скандальных агитационных плакатах, призывающих жителей и гостей Киева отказаться от использования в общении русского языка, содержится множество ошибок, обращают внимание СМИ.
Ранее фотографиями сити-лайтов с провокационным плакатом начали делиться пользователи социальных сетей, при этом не указывая, где именно развешаны эти баннеры.
Согласно подсчетам журналистов издания "Страна", в украинском тексте агитплаката имеется 13 следующих ошибок:
1. дИбілізм. Правильно — дебілізм.
2. імперИалізм. Правильно — імперіалізм.
3. МасовоЮ інформації. Правильно — масової інформації.
4. Ошибка в пунктуации: после "середовище інфікованих" не нужна запятая.
5. ДикІх. Правильно — диких.
6. Прислів я (пропущен апостроф).
7. Ошибка в пунктуации: не взято в кавычки выражение "Путін тобі на язик".
8. ПошиРРюється. Правильно — поширюється.
9. З являється (пропущен апостроф).
10. Основана. Правильно — заснована.
11. ОполАскувач. Правильно — ополіскувач.
12. Два раза используется выражение "російський язик", а один раз — "руський".
13. Восклицательный знак вместо знака вопроса в предпоследнем предложении.
Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.