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    Культура

    Журналисты нашли множество ошибок в провокационном плакате о русском языке

    (обновлено: )29902
    Согласно подсчетам журналистов, в украинском тексте скандальных агитационных плакатов, которые призывают жителей и гостей Киева отказаться от использования в общении русского языка, содержится множество ошибок, имеется 13 ошибок.
    Провокационный агитплакат: в Киеве русский язык сравнили с инфекцией
    Viktor Kaganovich в Facebook

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В скандальных агитационных плакатах, призывающих жителей и гостей Киева отказаться от использования в общении русского языка, содержится множество ошибок, обращают внимание СМИ.

    Ранее фотографиями сити-лайтов с провокационным плакатом начали делиться пользователи социальных сетей, при этом не указывая, где именно развешаны эти баннеры.

    Viktor Kaganovich в Facebook
    Провокационный агитплакат: в Киеве русский язык сравнили с инфекцией

    Согласно подсчетам журналистов издания "Страна", в украинском тексте агитплаката имеется 13 следующих ошибок:

    1. дИбілізм. Правильно — дебілізм.
    2. імперИалізм. Правильно — імперіалізм.
    3. МасовоЮ інформації. Правильно — масової інформації.
    4. Ошибка в пунктуации: после "середовище інфікованих" не нужна запятая.
    5. ДикІх. Правильно — диких.
    6. Прислів я (пропущен апостроф).
    7. Ошибка в пунктуации: не взято в кавычки выражение "Путін тобі на язик".
    8. ПошиРРюється. Правильно — поширюється.
    9. З являється (пропущен апостроф).
    10. Основана. Правильно — заснована.
    11. ОполАскувач. Правильно — ополіскувач.
    12. Два раза используется выражение "російський язик", а один раз — "руський".
    13. Восклицательный знак вместо знака вопроса в предпоследнем предложении.

    Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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