Журналисты нашли множество ошибок в провокационном плакате о русском языке

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В скандальных агитационных плакатах, призывающих жителей и гостей Киева отказаться от использования в общении русского языка, содержится множество ошибок, обращают внимание СМИ.

Ранее фотографиями сити-лайтов с провокационным плакатом начали делиться пользователи социальных сетей, при этом не указывая, где именно развешаны эти баннеры.

Viktor Kaganovich в Facebook Провокационный агитплакат: в Киеве русский язык сравнили с инфекцией

Согласно подсчетам журналистов издания "Страна", в украинском тексте агитплаката имеется 13 следующих ошибок:

1. дИбілізм. Правильно — дебілізм.

2. імперИалізм. Правильно — імперіалізм.

3. МасовоЮ інформації. Правильно — масової інформації.

4. Ошибка в пунктуации: после "середовище інфікованих" не нужна запятая.

5. ДикІх. Правильно — диких.

6. Прислів я (пропущен апостроф).

7. Ошибка в пунктуации: не взято в кавычки выражение "Путін тобі на язик".

8. ПошиРРюється. Правильно — поширюється.

9. З являється (пропущен апостроф).

10. Основана. Правильно — заснована.

11. ОполАскувач. Правильно — ополіскувач.

12. Два раза используется выражение "російський язик", а один раз — "руський".

13. Восклицательный знак вместо знака вопроса в предпоследнем предложении.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.