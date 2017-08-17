В "Артеке" открылась профильная смена по русскому языку

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Команды финалистов Международного конкурса по русскому языку "Артек", организованного Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства образования и науки России, прибыли в международный детский центр в Крыму.

"9 августа 2017 года в международном детском центре "Артек" открылась первая профильная смена по русскому языку для иностранных школьников", — сообщается на сайте института.

Согласно сообщению, в центр приехали почти 170 школьников из 18 стран мира.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина Международная смена по русскому языку открылась в "Артеке" (Крым)

На открытии смены школьников приветствовал профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института Пушкина Владимир Аннушкин.

"Если вы хотите быть лидерами, в равной степени уметь управлять людьми или уметь подчиняться, делать добрые дела, у вас должен быть хороший язык. Научитесь говорить, научитесь слушать, научитесь мыслить. Слово правит миром. Только через речь, через язык выражается ваша любовь, дружба, знание, готовность жить и быть счастливыми, преуспевающими людьми", — заявил он.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина Международная смена по русскому языку открылась в "Артеке" (Крым)

Занятия для школьников будут вести ведущие преподаватели Института Пушкина, среди которых доцент кафедры общего и русского языкознания Левон Саакян, заместитель заведующей кафедрой стажировки зарубежных специалистов Варвара Филиппова, а также 13 участников программы "Послы русского языка в мире".

Смена продлится три недели и торжественно закроется 25 августа. В течение этого времени детей ждут занятия по русскому языку и литературе, серия мастер-классов по ораторскому искусству, увлекательных квестов и флешмобов, а также обучение русским народным танцам и играм.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина Международная смена по русскому языку открылась в "Артеке" (Крым)

Международный детский центр "Артек" в Крыму был национализирован после присоединения полуострова к РФ.