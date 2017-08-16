В Крыму сообщили, когда поставят точку с украинскими кредитами

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Региональный закон о списании с крымчан кредитов, взятых в украинских банках, будет принят в сентябре 2017 года, сообщил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что законопроект уже разработан. Согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.

"Этот процесс завершится в сентябре принятием нашего крымского закона на основании того закона, который принят в Государственной думе. Мы в сентябре в крымском парламенте поставим точку", — сказал Иоффе в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".