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16.08.201710:46
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    В Крыму сообщили, когда поставят точку с украинскими кредитами

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (163)

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    По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, вопрос кредитов, взятых в украинских банках, будет решен в сентябре принятием крымского закона на основании нормативного акта, который принят в Государственной думе.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Региональный закон о списании с крымчан кредитов, взятых в украинских банках, будет принят в сентябре 2017 года, сообщил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

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    Как это работает? Закон РФ о погашении долгов крымчан в банках Украины

    Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что законопроект уже разработан. Согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.

    "Этот процесс завершится в сентябре принятием нашего крымского закона на основании того закона, который принят в Государственной думе. Мы в сентябре в крымском парламенте поставим точку", — сказал Иоффе в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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