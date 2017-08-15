Задержанный в Крыму украинец законно пересек границу - погранслужба

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Украинец Геннадий Лимешко, которого задержали в Крыму по подозрению в подготовке диверсий, законно пересек границу в минувшую среду, заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Могу подтвердить, что он (Геннадий Лимешко — ред.) на законных основаниях совершенно спокойно пересек админграницу… в Крым 9 числа (августа — ред.). Никаких вопросов у нас к нему не было. Насколько я понимаю, у оккупантов тоже никаких вопросов к нему не было. Никаких запрещенных предметов он не перевозил", — цитирует Слободяна агентство УНН.

Слободян также подтвердил, что Лимешко является гражданином Украины.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры".

Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией.