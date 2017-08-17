наверх
17.08.201712:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Крыму возобновляют подготовку космонавтов

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (165)

    18740
    По словам начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрия Лончакова, самые идеальные условия, которые подходят для подготовки космонавтов, - это тренировки в Крыму на воде, а также горная.
    Космонавты. Архивное фото
    Роскосмос | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В Крыму возобновят подготовку космонавтов, сообщил начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков.

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT. Видео
    Канал VideoFromSpace на Youtube
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT

    По его словам, Крым ранее являлся местом для тренировок космонавтов, поэтому сегодня стоит задач возродить тренировочный центр. Финансирование будет весть за счет государственных средств.

    "Мы проводили здесь до 2008 года тренировки на воде. Сегодня, после проведения переговоров, мы готовы также продолжить здесь тренировки, найти хорошую базу, где космонавты будут тренироваться на воде", — сказал Лончаков на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

    "У нас такие тренировки, когда каждый год экипажи проходят тренировки в различных климатическо-географических условиях. Самые идеальные условия, которые нам подходят, — это тренировки в Крыму на воде, а также горная подготовка", — добавил он.

    В свою очередь летчик-космонавт Василий Циблиев отметил, что в Крыму удачное расположение для тренировок.

    "Раньше здесь проводил тренировки еще гагаринский набор. Юрий Алексеевич Гагарин начинал здесь, Терешкова… При хорошем раскладе уже можно в следующем году начать проводить тренировки", — подчеркнул Циблиев.

    Ранее сообщалось, что новый набор в отряд космонавтов стартовал в России, до конца года будут отобраны шесть-восемь человек, которые в будущем будут задействованы в полетах на Луну.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину