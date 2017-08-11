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    Интервью

    Отпускные депутатов неадекватны - Бортник

    (обновлено: )13910
    По словам политического эксперта Руслана Бортника, многие депутаты ВР вообще не пользуются средствами, которые для них выделяет государство.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что народные депутаты и обычные украинцы живут в параллельных реальностях, политикам ничто человеческое не чуждо. Равно как и миллионы людей в Украине нардепы этим жарким летом тоже отправились в отпуск. Хотя, сравнить отпускные народных избранников с деньгами, которые получили на эти же нужды простые украинцы язык не повернется. Например, только за июль нардепам были выплачены отпускные в размере 7,5 млн гривен, 17 425 гривен на одного парламентария. 

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    По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, доход депутатов должен четко соответствовать результатам проделанной ими работы.

    "Народные избранники ежегодно получают на свои отпуска такие деньги. В отличие от простых людей, доход депутатов ни коим образом не связан с результатами их работы. О чем можно говорить, если добрая часть нардепов вообще не ходила на свою работу. То, что происходит является ярким признаком деградации украинского парламентаризма, отсутствие у депутатов политической культуры, демонстрацией циничного отношения к обществу. Конечно, доходы депутатов, их зарплаты и отпускные должны быть адекватными, привязанными к каким-то средним зарплатам в обществе. Кроме того, они должны соответствовать деятельности политика  - если он не ходит на работу, ему вообще ничего не должны платить", — говорит Бортник.

    По словам эксперта, многие депутаты Верховной Рады вообще не пользуются отпускными, которые для них выделяет государство.

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    "В основном, эти деньги получают помощники нардепов, для которых это является надбавкой к зарплате. Кроме того, с этих средств покрываются издержки на содержание офисов. Думаю, что в нынешней Раде нет депутатов, которые живут на зарплату. Три четверти депутатов парламента отдыхают на заморских заграничных курортах. Очень незначительная часть народных избранников отдыхает в Украине. Многие проводят отпуск и заграницей, и дома, но активно пиарят то, что отдыхают исключительно в Украине. Есть те, кто во время отпуска занимается в том числе и работой, но таких подавляющее меньшинство. Ради денег и прибыли депутаты могут и пожертвовать отдыхом", — считает политолог. 

    Бортник заверил, что летний отпуск депутатов всего лишь формальность.

    "Депутат средней руки за год отдыхает раз пять. Народные избранники активно ездят и на лыжные курорты, и на моря. Даже самые бедные отдыхают по два раза. Отдел кадров заставляет нардепов брать отпуск летом, потому что потом придется оплачивать компенсацию. Но в целом, наличие или отсутствие отпуска на жизнь депутатов не влияет", — резюмировал эксперт.

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