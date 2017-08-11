Отпускные депутатов неадекватны - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что народные депутаты и обычные украинцы живут в параллельных реальностях, политикам ничто человеческое не чуждо. Равно как и миллионы людей в Украине нардепы этим жарким летом тоже отправились в отпуск. Хотя, сравнить отпускные народных избранников с деньгами, которые получили на эти же нужды простые украинцы язык не повернется. Например, только за июль нардепам были выплачены отпускные в размере 7,5 млн гривен, 17 425 гривен на одного парламентария.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, доход депутатов должен четко соответствовать результатам проделанной ими работы.

"Народные избранники ежегодно получают на свои отпуска такие деньги. В отличие от простых людей, доход депутатов ни коим образом не связан с результатами их работы. О чем можно говорить, если добрая часть нардепов вообще не ходила на свою работу. То, что происходит является ярким признаком деградации украинского парламентаризма, отсутствие у депутатов политической культуры, демонстрацией циничного отношения к обществу. Конечно, доходы депутатов, их зарплаты и отпускные должны быть адекватными, привязанными к каким-то средним зарплатам в обществе. Кроме того, они должны соответствовать деятельности политика - если он не ходит на работу, ему вообще ничего не должны платить", — говорит Бортник.

По словам эксперта, многие депутаты Верховной Рады вообще не пользуются отпускными, которые для них выделяет государство.

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"В основном, эти деньги получают помощники нардепов, для которых это является надбавкой к зарплате. Кроме того, с этих средств покрываются издержки на содержание офисов. Думаю, что в нынешней Раде нет депутатов, которые живут на зарплату. Три четверти депутатов парламента отдыхают на заморских заграничных курортах. Очень незначительная часть народных избранников отдыхает в Украине. Многие проводят отпуск и заграницей, и дома, но активно пиарят то, что отдыхают исключительно в Украине. Есть те, кто во время отпуска занимается в том числе и работой, но таких подавляющее меньшинство. Ради денег и прибыли депутаты могут и пожертвовать отдыхом", — считает политолог.

Бортник заверил, что летний отпуск депутатов всего лишь формальность.

"Депутат средней руки за год отдыхает раз пять. Народные избранники активно ездят и на лыжные курорты, и на моря. Даже самые бедные отдыхают по два раза. Отдел кадров заставляет нардепов брать отпуск летом, потому что потом придется оплачивать компенсацию. Но в целом, наличие или отсутствие отпуска на жизнь депутатов не влияет", — резюмировал эксперт.