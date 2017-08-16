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    Корнейчук о "большой войне" в Донбассе и шансах на мир

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    "Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске (415)

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    Если все пойдет по плану, то стоит ожидать реального отвода войск, восстановления экономических связей, местных выборов в Донбассе и начала процесса изменений в Конституцию о статусе региона, считает Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин выполняют свои обязательства в "Большой сделке" по Сирии и Украине, и пока это так, можно с оптимизмом смотреть на перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины. Впрочем, есть силы, которые хотели бы эту "сделку" сорвать, отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    "Пока существует "Большая сделка" Трампа-Путина (Сирия, Украина), можно с оптимизмом смотреть на достижение мира в Донбассе", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Корнейчук: Трамп и Путин приступили к перезапуску "Минска"

    По его словам, "мы уже видели первые плоды данной "сделки" по украинскому вопросу".

    "Во-первых, в Донбассе практически прекратились обстрелы из тяжелого вооружения.

    Во-вторых, США продавили телефонный разговор "нормандской четверки", который продолжил диалог, оборванный после октября 2016 года.

    В-третьих, США назначили спецпредставителя по Донбассу Курта Волкера, который следит, чтобы (президент Украины — Ред.) Петр Порошенко не саботировал Минские соглашения и не начал очередное "ползучее наступление" на фронте.

    В-четвертых, в ближайшее время ожидается в выполнении "Минска". 

    На планируемой встрече "нормандской четверки" США и Россия собираются продавить принятие конкретных шагов, которые позволят "разморозить" минский процесс в политической части. И Вашингтон будет следить, чтобы Украина выполнила свою часть обязательств", — пояснил Корнейчук.

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    По его словам, "провал роли (канцлера ФРГ — Ред.) Ангелы Меркель как миротворца именно в том, что она не смогла найти рычаги надавить на Порошенко — а вот у Трампа такие рычаги есть".  

    Напомним, политическая часть минских соглашений предусматривает, в частности, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ("особый статус") и проведение там местных выборов. Киев неоднократно заявлял, что приступать к выполнению политической части соглашений можно только после устойчивого режима прекращения огня и решения гуманитарных вопросов.

    Корнейчук отметил: "несомненно, у "Большой сделки" множество врагов, и ее хотят сорвать".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: "Большая сделка" между РФ и США продолжается

    "Тут и антироссийские санкции, которые подсунул Трампу Конгресс. И скандал с якобы поставками украинских ракетных двигателей для КНДР через Россию. Есть противники "сделки" и в России. А Порошенко только и мечтает, чтобы "сделка" сорвалась и войну в Донбассе не пришлось прекращать. Но пока Трамп и Путин выполняют взаимные обязательства. И в Украине. И в Сирии. А значит — ни о какой "большой войне" в Донбассе не может быть и речи", — считает Корнейчук. 

    Более того, по мнению эксперта, "если все пойдет по плану, то стоит ожидать реального отвода войск и вооружений на линии фронта, а также начала восстановления экономических связей, местных выборов в Донбассе и начала процесса изменений в Конституцию о статусе Донбасса". 

    Ранее Корнейчук отметил, что несмотря на надежды "партии войны" в США, России и Украине, "Большую сделку" между двумя главами государств (Трампом и Путиным — Ред.) сорвать не удалось. 

    В частности, по его словам, это подтверждается тем, что сразу после подписания закона о санкциях Трамп сделал специальное заявление, касающееся украинской части "Большой сделки". 

    Напомним, Трамп заявил: его администрация ожидает, что Конгресс не станет использовать этот "неудачный" закон, чтобы помешать важной работе США и европейских союзников по разрешению конфликта в Украине.

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