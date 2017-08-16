Полиция арестовала афроамериканку, свалившую памятник конфедератам в США

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция штата Северная Каролина арестовала афроамериканку, которая в понедельник, 14 августа, в ходе акции протеста помогла свалить памятник солдатам конфедератов, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в понедельник в городе Дурэм. Толпа американцев левых взглядов решила свалить памятник солдатам конфедератов, которых до сих пор почитают сторонники ультраправых.

Спустя сутки стало известно, что задержана 22-летняя Такия Томпсон. Как утверждают в полиции, она забралась по лестнице на памятник и привязала к нему веревку, за которую бронзовую фигуру солдата и сбросили с постамента. Видеокадры акции широко разошлись в СМИ и в интернете.

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По данным телеканала CNN, помимо обвинения в повреждении памятника, девушку обвиняют в призывах к беспорядкам. Шериф округа Дурэм Майк Эндрюс уже пообещал, что полиция будет искать и других участников акции.

Примечательно, что полиция города Дурэм объяснила свое бездействие во время акции тем, что "инцидент произошел на собственности округа".

События в Дурэме стал продолжением целой серии инцидентов, начало которым было положено в субботу в городе Шарлоттсвилль в Виргинии. Так, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.