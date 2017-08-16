наверх
16.08.201704:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция арестовала афроамериканку, свалившую памятник конфедератам в США

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (33)

    (обновлено: )101
    По данным полиции, 22-летняя Такия Томпсон забралась по лестнице на памятник и привязала к нему веревку, за которую бронзовую фигуру солдата и сбросили с постамента.
    Снос памятника конфедератам в Северной Каролине
    twitter.com/wncn

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция штата Северная Каролина арестовала афроамериканку, которая в понедельник, 14 августа, в ходе акции протеста помогла свалить памятник солдатам конфедератов, сообщает телеканал ABC.

    Инцидент произошел в понедельник в городе Дурэм. Толпа американцев левых взглядов решила свалить памятник солдатам конфедератов, которых до сих пор почитают сторонники ультраправых.

    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

    Спустя сутки стало известно, что задержана 22-летняя Такия Томпсон. Как утверждают в полиции, она забралась по лестнице на памятник и привязала к нему веревку, за которую бронзовую фигуру солдата и сбросили с постамента. Видеокадры акции широко разошлись в СМИ и в интернете.

    Смотрите также: Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

    По данным телеканала CNN, помимо обвинения в повреждении памятника, девушку обвиняют в призывах к беспорядкам. Шериф округа Дурэм Майк Эндрюс уже пообещал, что полиция будет искать и других участников акции.

    Примечательно, что полиция города Дурэм объяснила свое бездействие во время акции тем, что "инцидент произошел на собственности округа".

    События в Дурэме стал продолжением целой серии инцидентов, начало которым было положено в субботу в городе Шарлоттсвилль в Виргинии. Так, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий и.о. директора ГКА Юрия Радченко. Видео
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?