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    Министром по делам ветеранов быть! Инструкция для раненого Дейдея

    (обновлено: )57220
    Если писать портрет человека, которого революция достоинства и война вынесли на гребень современной элиты, то лучшей кандидатуры не сыскать.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Facebook Евгения Дейдея

    Роман Степняк

    Так бывает: тема обозначена, фактуры достаточно, все эпитеты выстроились в готовности лечь на бумагу, а ощущаешь, что какой-то важной детали не хватает, без которой и текст получится пресным, и тема будет смазана. В таком состоянии автор этих строк находился несколько дней – от момента заявления президента Порошенко в необходимости создать министерства по делам ветеранов до странного ранения бывшего комбата Евгения Дейдея.

    Боец АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Пыль в глаза, лапша на уши. Минветеранов и другие министерства-лузеры

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    Напомним: президент во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора в Сумах высказался в пользу нового ведомства, объясняя свою идею тем, что за через АТО прошли 300 тысяч украинских военнослужащих, и на их примере надо воспитывать подрастающее поколение. Президент подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы "ветераны почувствовали истинное отношение к ним украинского народа и украинского государства".

    Парень с криминальным прошлым

    Народный депутат Дейдей к ветеранскому движению имеет непосредственное движение. Если писать портрет человека, которого революция достоинства и война вынесли на гребень современной элиты, то лучшей кандидатуры не сыскать. Одесский парень с криминальным прошлым и судимостью за разбойное нападение при прежнем режиме не имел никаких шансов. Но грянул Майдан и Евгений оказался в гуще события. Проявляя недюжинную революционную расторопность, он приглянулся руководству новой власти и был назначен на не совсем свойственную ему должность координатора добробата "Киев-1".

    Этот батальон известен тем, что в 2014 году в нем проходили службу сын министра МВД Александр Аваков и нардеп-миллионер Вячеслав Константиновский, накануне написавший заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Тот самый, который "продал "Ролс-Ройс" – ушел на фронт".

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Портнов: ранение Дейдея - дешевая симуляция

    Известно, что в 2014 году Дейдей принимал участие в наведении порядка в Киеве, Одессе, Славянске и Краматорске, числился начальником отдела в департаменте милиции особого назначения. В августе того же года был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, а в ноябре был избран нардепом по списку "Народного фронта".

    Странная рана Дейдея 

    Неприятности у Дейдея начались несколько месяцев назад, когда он попал под подозрение прокуратуры. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о существенной разнице в задекларированных средствах депутата и имуществе, приобретенном за последнее время. Сумма получилась приличная, более 6 миллионов гривен. Прокурор внес представление на снятие депутатской неприкосновенности, депутатское лобби представление отклонило, но подозрение в обмане государства никуда не делось. 

    И тогда Дейдей поехал в Авдеевку. Первое сообщение с "передовой" — в результате обстрела народный депутат получил тяжелое ранение, его в срочном порядке транспортировали с поля боя в Днепр вертолетом. Но уже через несколько часов стало проясняться реальное состояние дел. Оказалось, что никаких обстрелов в этот день в районе Авдеевки не было. Из тяжелого ранение перешло в состояние средних, а затем и легких. Появилось фото операции – почему-то хирурги и ассистенты без медицинских масок и даже без перчаток. Потом сеть наполнилась сарказмом, рану все чаще сравнивали с травмой мягких тканей шампуром от шашлыка. 

    Как дальше будет строить версии ранения сам Дейдей – уже не важно. Важно, что он является ветераном АТО. Одним из тех, ради кого президент предложил создать целое новое министерство. 

    На волнах мобилизации

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Дейдея и арест АТОшника в Италии. Мнение Якубина

    Идея министерства – дань отечественной бюрократии. Лишних ведомств – хоть пруд пруди, чего стоят всяческие бюрократические структуры, появляющиеся в последнее время как грибы после дождя, толком ничем путевым не занимающиеся. Но с армией участников АТО, вернувшихся на гражданку, что-то нужно делать. 

    Давайте вспомним, как проходили первые волны мобилизации. Весной 2014-го, несмотря на то, что крови было пролито немало, в полномасштабную войну никто не верил. С Майдана на восток уходили сотни победителей, на марше превращаясь в батальоны, это была единственная сила готовая воевать. 

    Наспех призванные из запаса сельские трактористы и городские строители плохо понимали, зачем их оторвали от семей и неделями мучали в неустроенных лагерях. И лишь после Иловайска все убедились, что это не просто "мобилизационные мероприятия в мирное время". Потом было шесть волн официальной мобилизации, в результате которых через войну прошли названные президентом 300 тысяч украинцев. Теперь понятно, что все это называть аббревиатурой АТО неестественно.  

    Когда за плечами война 

    На войну призывались и шли добровольно самые разные люди, сегодня об этом напоминает любое сельское кладбище в самой забытой деревне. Но мертвые молчат, а возвращающиеся с Донбасса живые вспоминают, кем они были до войны, и что она с ними, подлая сделала. Пролистайте криминальные новости за последние месяцы. В большинстве из них, так или иначе, обязательно упоминается бывшие участники боевых действий. 

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    Семейные драмы и трагедии, убийства в безобидных конфликтах, которые раньше к таким последствиям не приводили, самоубийства по непонятны мотивам, — все это пришло оттуда, с войны. 

    Предприниматель, которого оторвали от своего бизнеса, вернувшись домой, обнаружил на его месте развалины. Строитель, неплохо зарабатывающий в 2013-м, и призванный в АТО в 2014-м, на гражданке оказался невостребованным. Безработный, который откликнулся на предвыборный ролик президента о том, что каждый солдат будет получать не менее 1 000 гривен в день и спешивший в военкомат, пока не кончилась война, как был никем, так никем и остался. Власть слова не держит даже в выделении участникам АТО земельных участков, что уже привело к ряду организованных акций протеста. 

    Урок министра Булатова

    Мобилизация в Украине. Архивное фото
    Министерство обороны Украины
    Эксперт: мобилизация офицеров – вопрос большой политики

    Пока продолжается война, а мобилизованные, разбросанные судьбой по всей стране, в общем безразличии растворялись. Но с каждым месяцем таких людей становится все больше, они обучены воевать, у многих на руках оружие. И это оружие могут повернуть в любую сторону. Власти начинают это понимать и лихорадочно ищут выход. 

    Идею отечественных фрайкоров первым озвучил днепровский губернатор Борис Филатов. Теперь об этом всерьез обсуждают нечто подобное на национальном уровне. Однако это решит проблему лишь частично, да и вряд ли это поможет декриминализовать ситуацию в крупных городах страны. Скорее всего, эффект будет обратным: получив дополнительные полномочия, ветераны вспомнят боевой опыт и методы, которые расхожи в зоне Антитеррористической операции.  

    Что же касается названного главой государства идеи министерства по делам ветеранов, то проблему это кардинальным образом не решит. Возможно, народному депутату Евгению Дейдею повезет, как повезло когда-то участнику Майдана Дмитрию Булатову. Более трех лет назад революционная власть за фейковую травму и надорванное ухо расплатилась с ним должностью министра спорта и молодежи. На должность министра по делам ветеранов пока никто кандидатуру не предлагал… 

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