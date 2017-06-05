Как в Украине легко забывают о ветеранах войны

РИА Новости Украина

Не стану напоминать о том, как начиналась война. Об этом много написано и рассказано. Это было общенародное горе и общая беда, которая сплотила весь народ на борьбу с врагом. Все, кто мог держать винтовку, уходили на фронт, а остальные, включая женщин, стариков и детей, трудились на заводах и фабриках, плавили металл, добывали уголь и руду. Причем, когда мужчины ушли на фронт, женщины спустились в забои шахт и продолжали давать уголь на-гора. Рядом со взрослыми работали дети – подростки. Они на заводах порой ночами не отходили от токарных станков, а чтобы можно было управлять станками, под ноги подставляли тумбы. Дети росли непосредственно на заводах и фабриках, пишет Александр Солдатский.

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Особо важным участком работы в военные годы было сельское хозяйство, которое должно было обеспечить фронту бесперебойное снабжение продовольствием. Ведь, как говорили на фронте, война войной, а обед по расписанию. Так вот, чтобы солдат своевременно получил обед в окопе, крестьянин должен был днем и ночью трудиться в поле и на ферме, чтобы вырастить хлеб.

О том, какой ценой крестьянам приходилось обеспечивать фронт продовольствием, я кратко расскажу на примере из собственной жизни.

Война нашу семью застала в совхозе имени Юркина Бериславского района Херсонской области. Хозяйство, даже по тому времени, считалось очень крупным, обрабатывало сельхозугодий более 30 тысяч гектаров. Только на нашем третьем отделении пашня занимала 10 тысяч гектаров. А взрослое население насчитывало немногим более 150 человек. Вся тяжесть работы ложилась на тракторный и комбайновый парк. А чтобы всю механизированную армаду привести в действие, приходилось привлекать механизаторов из других регионов. Молодые, сильные парни быстро "оседлали" железных коней и круглосуточно пахали, сеяли и убирали урожай. Было в совхозе и крупное животноводческое хозяйство. Коров тоже доили доярки, привлеченные из других областей. Жили они, как и механизаторы, в общежитиях. Здесь они жили и составляли молодые семейные пары. А когда началась война – все без исключения парни ушли на фронт и оттуда никто не вернулся.

Фронт ушел от нас далеко на восток, а мы с августа 1941 года по 11 марта 1944 года находились под немецкой оккупацией. Но уже через три дня после освобождения села от фашистов жители поселка начали работать. Как только земля подсохла, люди без приглашения выходили на работу. Правда, фронт работы был ограничен, так как животноводческие фермы опустошили отступавшие оккупанты. Поле звало людей, но работать здесь было нечем. Трактора тоже забрали немцы, а те, что остались, надо было восстанавливать. А специалистов-то не было. По броне оставили всего одного механизатора, Ивана Саврася. Вот он и занялся восстановлением оставленного немцами одноцилиндрового колесного трактора с нефтяным двигателем. Затем отремонтировал трактора "Универсал" и ХТЗ. А чтобы на них мог кто-то работать, научил управлять машинами подростков Ивана Рогового и Василя Лазаренко. Так начиналась весна 1944 года.

Надо сказать, что работы в поле тогда было много. Дело в том, что осенью 1943 года немецкие управители совхоза, несмотря на приближение фронта к Днепру, заставляли механизаторов интенсивно проводить сев озимых зерновых. Благодаря теплой зиме, посевы хорошо развивались и обещали неплохой урожай. Но на весеннем поле было много работы, надо было готовить почву к севу ранних яровых культур: сеять подсолнечник и кукурузу, а сеять нечем было. Все это выполняли дети, подростки и женщины. Вручную, под сапу и высевали семена.

А тем временем на центральной усадьбе совхоза организовали курсы механизаторов, где молодые женщины начали осваивать технику и успешно справлялись с этим. Причем, женщины работали в поле почти круглосуточно, без перерыва. Порой всего по два часа подремлют рядом с трактором и снова в борозду.

А летом подошло время жатвы созревших пшеницы и ячменя. Часть урожая собирали комбайном. Много скосили женщины вручную. Затем скошенное складывали в копны и оставляли их на потом. Когда весь хлеб сняли с корня, осенью в работу включили молотарку и таким образом почти всю зиму обмолачивали скошенную пшеницу. Но еще летом с фронта к нам прислали грузовые автомашины. Водители, а это тоже были женщины, днем и ночью возили зерно на элеватор в Берислав. Хлеб наших полей пополнял продовольственные запасы страны. То есть, наши женщины и подростки своим трудом помогали фронту бороться с врагом. Не было бы крепкого тыла, солдаты не могли бы одолеть сильного врага. Так что можно с уверенностью утверждать, что труженики тыла, наравне с фронтовиками, внесли большой вклад в разгром гитлеровской Германии.

Учитывая заслуги тружеников тыла в Великой Отечественной воне, Верховная Рада Украины 23 октября 1993 года приняла закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Этим законом был определен статус тружеников тыла – участники войны. Этим законом были определены и льготы, которыми должны пользоваться ветераны войны. В частности, им положена скидка 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги, такая же скидка по оплате за газ, электроэнергию, жидкое и твердое топливо, бесплатный проезд в городском, пригородном и межобластном автобусном транспорте, раз в два года бесплатный проезд в железнодорожном, морском и авиационном транспорте. Кроме этого, определены льготы по медицинскому и курортному обслуживанию и многое другое.

Черная неблагодарность потомков

Казалось бы, правительство Украины по праву оценило заслуги ветеранов войны и предприняло конкретные меры по их социальной защите. Мы ежегодно ко дню Победы получали единоразовую материальную помощь, пользовались льготами. И вдруг в 2015 году премьер-министр Украины Арсений Яценюк, находясь в поисках дополнительных средств для пополнения государственного бюджета, не нашел ничего другого, что помогло бы "залатать" бюджетные дыры, как лишить ветеранов войны всех льгот. Правда, словно для насмешки, оставили одну льготу – бесплатное пользование туалетами, и то не везде.

В этой связи хочется напомнить, что такое решение Яценюка поддержали наши народные депутаты, когда утверждали государственный бюджет на 2015 год. Нынешнее правительство во главе с Владимиром Гройсманом тоже "забыло" о ветеранах Второй мировой и льготы им не восстановило. А народные депутаты и на этот раз об этом тоже им не напомнили при утверждении нового бюджета. Вот такая забывчивость нардепов. Может быть, они вспомнят о ветеранах войны перед очередными выборами?

А как все это соответствует законам Украины? В Конституции Украины, в статье 22 указано, что новый закон не должен ухудшать положение граждан. В законе "О статусе ветеранов войны, их социальной защите" тоже указано, что права и льготы для ветеранов войны и членов их семей, установленные ранее законодательством Украины и законодательством бывшего Союза ССР, не могут быть отменены без равноценной замены (ст. 2, дополненная частью второй закона № 488/95 – ВР от 22.121.95). Здесь же подчеркнуто, что нормативные акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, ограничивающие права и льготы ветеранов войны, предусмотренные этим законом, являются недействительными. Но, оказывается, для украинских чиновников и даже Верховной Рады прежние законы не указ, "мы законы сами создаем, а что было прежде, это не для нас",– такова логика сегодняшних "можновладцев" нашей страны.

Ветеранов надо объединять, а не разделять по рангам

Оказывается, в Украине ее жители почему-то разделены по разным рангам и статусам. Все зависит не от того, что тебе положено по закону, а многое от того, к какой касте тебя отнесли. От этого негласного ранга зависит то, будет ли кто-то заботиться о вас, или вас отлучат от государственной кормушки.

В последние несколько десятилетий ведущие политические деятели страны ведут много разговоров о том, что после окончания войны прошло много времени и пора забыть прежнее, что разделяло нас. Я имею в виду, примирить солдат, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов УПА. Но встает вопрос: а что власти сделали для такого примирения? Уже много лет почему-то к воинам УПА особое отношение. Им, например, сохранили льготы. Они считаются представителями той силы, которая якобы "выборола" независимость Украины. Хотя их вклад в развал СССР, что послужило независимости Украины, нулевой. Их почему-то считают героями нации, а мы, представители победивших фашизм, стали чуть ли не изгоями в своей стране.

В апреле нынешнего года Верховная Рада приняла закон "О реабилитации жертв политических репрессий", в связи с чем воинам УПА и членам их семей предусмотрены льготы и значительно повышены пенсии. Внес проект этого закона депутат Юрий Шухевич. Это единственный представитель УПА в парламенте. Но он сумел позаботиться о своих представителях, настоял и добился принятия закона. А вот среди большинства депутатов не нашлось таких, кто вспомнил бы о тех, кто во время войны трудился в тылу, вносил немалый вклад в победу. Может, все-таки среди представителей народных депутатов найдется такой же настойчивый, как Юрий Шухевич и замолвит веское слово о ветеранах прошедшей войны, которых незаконно лишили всех льгот, да и пенсию не пересматривали? Тем более, ветеранов второй мировой в Украине с каждым годом становится все меньше и меньше. Так что они не разорят государственный бюджет!