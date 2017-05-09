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    Даже в самое тяжелое время не было вражды между людьми - ветераны ВОВ

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (99)

    (обновлено: )22610
    Ветераны Великой Отечественной войны тяжело переживают вспышку вражды между братскими народами, новое кровопролитие. Ведь после падения Берлина им казалось, что никогда уже не будут стрелять на нашей земле.
    День Победы. Архивное фото
    t.ks.ua

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Когда закончилась война, отгремели победные салюты, солдаты вернулись домой — и все верили, что стрелять на нашей земле никогда уже не будут, никогда не будет пролита кровь. И вот теперь, спустя десятилетия, снова война, только — между своими. Это последствия распада Советского Союза, считают ветераны ВОВ, собравшиеся на встречу в Российском центре науки и культуры в Киеве. 

    "Союз распался, это последствия", — сказал ветеран ВОВ генерал-майор, поэт-баталист Марат Михайлович Григорьев, когда зашел разговор о ситуации в Донбассе. 

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина, День Победы как в последний раз…

    Марат Михайлович провел полгода в блокадном Ленинграде, был вывезен по Дороге жизни. Было ему тогда 16 лет. Первые бои — на Курской дуге, участвовал в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской битве, освобождал Румынию и Венгрию. 

    Вспомнил о боях на Курской дуге: "сразу бросили в огонь, это говорит об ожесточенности сражения — резерв армии уже на второй день наступления немцев был брошен на передовую…".

    "Бои были ожесточенные. У поселка Поныри семь дней мы сдерживали наступление немцев. Они шли под прикрытием танков и авиации… На приходилось вести огонь по немцам, но и сами мы были под огнем. Однажды у нас чуть не взорвался пороховой погребок батареи. Его спасли ценой жизни сержанта Некрасова, а я был легко ранен… Что сказать? Это сражение предопределило судьбу фронта, а может быть, судьбу всей войны. Потому что с тех пор мы перешли в наступление…" — рассказал Марат Михайлович.

    По его словам, никто не мог тогда предположить, что когда-либо будут внутренние конфликты на освобожденной от фашистов земле…

    Вражды и, тем более, войны между своими — никогда не должно быть, и надо помнить, что даже в самые тяжелые времена все нации нашей страны жили в дружбе, сказал РИА Новости Украина ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Старостенков.

    На фронт он пошел в 18 лет. Артиллерист. Воевать начал в Восточной Пруссии, дошел до Берлина, затем — Прага… После войны закончил Рославльский железнодорожный техникум, распределение получил в Киев — на Дарницкий вагоноремонтный завод, где и проработал 40 лет, до самой пенсии.

    "Из фронтовой жизни моей вспоминается славянская дружба всех народов, которые находились в действующей армии. Не было никакой вражды. Не знали друг о друге, кто какой национальности… При встрече, на отдыхе… люди назывались: братья-славяне. И это, вспоминая сегодняшнее время, которое очень напряженное волнительное, которое… (долго молчит) — не должно так быть. Нужно сохранить то, что было в прошлом и не враждовать между народами", — сказал Константин Иванович.

    День Победы. Архивное фото
    Думская.net
    Ко Дню Победы. Полуотмененный праздник и слабость политиков

    С этим согласилась Анна Федоровна Коломойцева, в годы войны — стрелок-радист, участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. У нее тоже остались самые светлые воспоминания об отношениях между людьми на фронте.

    "Люди на фронте друг друга очень любили… Потому что все понимали — война есть война. Нужно друг другу помогать всем, чем можешь", — сказала она.

    Анне Федоровне пришлось работать со многими полководцами, так, например, свела военная судьба с Константином Рокоссовским.

    "Константин Константинович (Рокоссовский — Ред.) замечательный был и как человек. Любил людей, солдат — невозможно что-нибудь о нем сказать плохое. И солдаты его любили, называли — Батя…" — вспоминает ветеран. И добавила: "А ведь на войне действительно очень трудно было понять друг друга".

    Анна Федоровна начала войну в 1942-м, когда пришла в военкомат с просьбой направить ее в школу младших авиаспециалистов. Освобождала Киев, дошла до Берлина и Праги.

    Анна Коломойцева стала прототипом женской фигуры в памятнике "Люди войны", установленном в киевском парке Победы в 2016 году инициативной группой киевлян при поддержке телеканала "Интер" и организации ветеранов Украины.

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