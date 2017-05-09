Даже в самое тяжелое время не было вражды между людьми - ветераны ВОВ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Когда закончилась война, отгремели победные салюты, солдаты вернулись домой — и все верили, что стрелять на нашей земле никогда уже не будут, никогда не будет пролита кровь. И вот теперь, спустя десятилетия, снова война, только — между своими. Это последствия распада Советского Союза, считают ветераны ВОВ, собравшиеся на встречу в Российском центре науки и культуры в Киеве.

"Союз распался, это последствия", — сказал ветеран ВОВ генерал-майор, поэт-баталист Марат Михайлович Григорьев, когда зашел разговор о ситуации в Донбассе.

Марат Михайлович провел полгода в блокадном Ленинграде, был вывезен по Дороге жизни. Было ему тогда 16 лет. Первые бои — на Курской дуге, участвовал в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской битве, освобождал Румынию и Венгрию.

Вспомнил о боях на Курской дуге: "сразу бросили в огонь, это говорит об ожесточенности сражения — резерв армии уже на второй день наступления немцев был брошен на передовую…".

"Бои были ожесточенные. У поселка Поныри семь дней мы сдерживали наступление немцев. Они шли под прикрытием танков и авиации… На приходилось вести огонь по немцам, но и сами мы были под огнем. Однажды у нас чуть не взорвался пороховой погребок батареи. Его спасли ценой жизни сержанта Некрасова, а я был легко ранен… Что сказать? Это сражение предопределило судьбу фронта, а может быть, судьбу всей войны. Потому что с тех пор мы перешли в наступление…" — рассказал Марат Михайлович.

По его словам, никто не мог тогда предположить, что когда-либо будут внутренние конфликты на освобожденной от фашистов земле…

Вражды и, тем более, войны между своими — никогда не должно быть, и надо помнить, что даже в самые тяжелые времена все нации нашей страны жили в дружбе, сказал РИА Новости Украина ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Старостенков.

На фронт он пошел в 18 лет. Артиллерист. Воевать начал в Восточной Пруссии, дошел до Берлина, затем — Прага… После войны закончил Рославльский железнодорожный техникум, распределение получил в Киев — на Дарницкий вагоноремонтный завод, где и проработал 40 лет, до самой пенсии.

"Из фронтовой жизни моей вспоминается славянская дружба всех народов, которые находились в действующей армии. Не было никакой вражды. Не знали друг о друге, кто какой национальности… При встрече, на отдыхе… люди назывались: братья-славяне. И это, вспоминая сегодняшнее время, которое очень напряженное волнительное, которое… (долго молчит) — не должно так быть. Нужно сохранить то, что было в прошлом и не враждовать между народами", — сказал Константин Иванович.

С этим согласилась Анна Федоровна Коломойцева, в годы войны — стрелок-радист, участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. У нее тоже остались самые светлые воспоминания об отношениях между людьми на фронте.

"Люди на фронте друг друга очень любили… Потому что все понимали — война есть война. Нужно друг другу помогать всем, чем можешь", — сказала она.

Анне Федоровне пришлось работать со многими полководцами, так, например, свела военная судьба с Константином Рокоссовским.

"Константин Константинович (Рокоссовский — Ред.) замечательный был и как человек. Любил людей, солдат — невозможно что-нибудь о нем сказать плохое. И солдаты его любили, называли — Батя…" — вспоминает ветеран. И добавила: "А ведь на войне действительно очень трудно было понять друг друга".

Анна Федоровна начала войну в 1942-м, когда пришла в военкомат с просьбой направить ее в школу младших авиаспециалистов. Освобождала Киев, дошла до Берлина и Праги.

Анна Коломойцева стала прототипом женской фигуры в памятнике "Люди войны", установленном в киевском парке Победы в 2016 году инициативной группой киевлян при поддержке телеканала "Интер" и организации ветеранов Украины.