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    Ветеран ВОВ о фронте: там все назывались братья-славяне

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (117)

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    Вражды и, тем более, войны между своими — никогда не должно быть, и надо помнить, что даже в самые тяжелые времена все нации нашей страны жили в дружбе, сказал РИА Новости Украина ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Старостенков.
    РИА Новости Украина

    Ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Старостенков на фронт он пошел в 18 лет. Артиллерист. Воевать начал в Восточной Пруссии, дошел до Берлина, затем — Прага… После войны закончил Рославльский железнодорожный техникум, распределение получил в Киев — на Дарницкий вагоноремонтный завод, где и проработал 40 лет, до самой пенсии.

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    Пресс-служба Оппозиционного блока
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    "Из фронтовой жизни моей вспоминается славянская дружба всех народов, которые находились в действующей армии. Не было никакой вражды. Не знали друг о друге, кто какой национальности… При встрече, на отдыхе… люди назывались: братья-славяне. И это, вспоминая сегодняшнее время, которое очень напряженное волнительное, которое… (долго молчит) — не должно так быть. Нужно сохранить то, что было в прошлом и не враждовать между народами", — сказал Константин Иванович.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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