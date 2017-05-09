Ветеран ВОВ о фронте: там все назывались братья-славяне

Ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Старостенков на фронт он пошел в 18 лет. Артиллерист. Воевать начал в Восточной Пруссии, дошел до Берлина, затем — Прага… После войны закончил Рославльский железнодорожный техникум, распределение получил в Киев — на Дарницкий вагоноремонтный завод, где и проработал 40 лет, до самой пенсии.

"Из фронтовой жизни моей вспоминается славянская дружба всех народов, которые находились в действующей армии. Не было никакой вражды. Не знали друг о друге, кто какой национальности… При встрече, на отдыхе… люди назывались: братья-славяне. И это, вспоминая сегодняшнее время, которое очень напряженное волнительное, которое… (долго молчит) — не должно так быть. Нужно сохранить то, что было в прошлом и не враждовать между народами", — сказал Константин Иванович.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.