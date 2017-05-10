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    Фотоленты

    Оркестр ВМС Украины поздравил прославленного одесского ветерана

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (158)

    (обновлено: )7410
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    Ивану Трофимовичу - 96 лет
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    Ветеран, как только услышав знакомую мелодию, сразу же вышел на балкон
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу
    ВМС ВС Украины/Олег Чубук

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    Ивану Трофимовичу - 96 лет

    В Одессе 9 мая военнослужащие ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи.

    День Победы. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Почему 8 и 9 мая разрывают Украину. Опрос экспертов

    По состоянию здоровья заслуженный ветеран, которому уже 96 лет, не смог принять участие в общегородских торжественных мероприятиях, военные моряки решили поздравить его дома.

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    "Мы давно и хорошо знакомы с Иваном Трофимовичем. Мы рассчитывали, что ветеран, который сейчас не совсем хорошо себя чувствует, услышит военный оркестр и появится на балконе. Он и услышал нас, вышел, а позже позволил зайти в квартиру и поздороваться", — рассказал активист общественной организации "Ветераны Военно-Морских Сил Украины" полковник запаса Олег Найда.

    Военные моряки в гостях у прославленного фронтовика поздравили его с праздником Победы, поблагодарили за мир на нашей земле и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

    Когда полковник в отставке Иван Кулибаба вышел на балкон провожать гостей, то снизу ему вместе с военными аплодировал весь двор. Аплодисменты и слова "молодцы", "спасибо" достались от соседей Ивану Трофимовичу и духовому оркестру", — пишет "Думская".

    Ранее в МВД Украины сообщили, что локальные столкновения 9 мая между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".

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