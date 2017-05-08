Ложные титаны. Как трансформировалось в Украине понятие "ветеран"

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Девятое мая лучше всего встречать в Севастополе. Город-герой, как ни один другой в мире, хранит атмосферу великой Победы, триумфа Света над Тьмой.

Но были дни, когда, живя в Киеве, я встречал День Победы в этом славном городе-герое. И красные знамена, и георгиевские ленты несли от станции метро "Арсенальная" до Киево-Печерской Лавры, по Аллеи Героев.

Однако помню я и другой момент. Страшный, болезненный. Когда мой дед-ветеран – ему 92 года, он жив, он прошел Сталинград – видел, как мрази нападают на пожилого человека только за то, что он надел георгиевскую ленту. И в этой мерзости – концентрация того главного зла, что разрушило Украину.

Да, я не раз говорил об этом, но настаивать буду снова и снова: именно отношение к 9 мая, к своим героям, к ветеранам приговорило страну. Потому что отношение это было чудовищным, варварским, хамским. И за такое пришлось заплатить, когда, если угодно, карма страны продырявилась, истончилась.

Тот же язык, о котором сказано так много, по большей части превратился в объект провокаций и спекуляций, но ветераны – реальный, живой пример, та грань, за которую переходить было нельзя. Однако ее перешли. Грань – потому что речь о людях. Более того, людях, которые подарили возможность жизни другим. Многие из которых оказались неблагодарны.

И речь не только о так называемой "бандеровской угрозе" – суть в том, что на протяжении долгого времени, за редким исключением, украинское государство систематически исключало ветеранов из жизни. Отношение к ним не было должным. И если материальные проблемы стали отличительным знаком для всех постсоветских республик, то в Украине к ним добавлялись и проблемы мировоззренческие. У людей пытались отнять самое дорогое – их Память.

Но реванш ветеранов – этих стальных героев с пылающими сердцами – был сокрушительным. Именно они стали костяком ответа украинскому непониманию в Крыму и Донбассе. Власть получила то, что сама спровоцировала.

Усвоены ли эти уроки? Сделаны ли выводы? Да. Вот только усвоение это со знаком минус. Украинская власть, вместо того, чтобы опомниться, еще больше подавляет, прессует ветеранов. У них отобрали само торжество Дня Победы. Какая глупость!

Знаете, иногда у меня возникает ощущение, что все эти конспирологические теории в отношении Украины – вовсе не теории. И когда нам говорят, что главная и, по сути, единственная цель западных кураторов – ослабить страну, сократив ее население, изъяв главное, спасительное, то это больше не кажется такой уж неправдой.

Или настолько бездарно нынешнее руководство? Ведь как можно снова и снова изымать из памяти народа, страны, то, чем, прежде всего, гордиться должно? Как можно вместо истинного величия подсовывать суррогат вторичных идей, фальшивых символов и ложных героев? Как и для чего?

Великая Отечественная война – это не просто колоссальная война, но битва эсхатологическая, Добра и Зла. И в этой войне победили наши предки. Они изгнали Зло в преисподнюю. Это главная победа в истории человечества. Так для чего отказываться от этого? Ради чего?

Ведь Украина, наоборот, гордиться должна. Всячески подчеркивать и укреплять свое участие в Победе, но нет – все происходит ровным счетом наоборот. Украинская власть разбивает фундамент, обрушивая весь дом.

К сожалению, "злое ухо" таково, что ближайшее 9 мая станет пиком мракобесия и бесстыдства, свойственного нынешней Украине в вопросах исторической Памяти. И стальных героев с пылающими сердцами внутри, а их осталось немного, постараются унизить, растоптать. Как важно не допустить этого!

Но взгляните: в современной Украине в принципе изменилось само понятие слова "ветеран". И если раньше так говорили о людях, победивших в Великой Отечественной войне, то сейчас подобное ассоциируется и с АТО. Правильно ли это?

Скажу то, что говорил много раз: те, кто был отправлен страной на братоубийственную войну, ни в чем не виноваты. Фактически у них не было выбора.

Виноваты те, кто не дал им ничего ни на войне, ни в мирное время. Возвращение домой оказалось еще труднее, еще гаже того, что, например, описано в произведениях Ремарка. Люди оказались по большей части брошены. И они еще более не понимают: для чего было это безумие, для чего были боль и кровь войны, тупая бессмысленная жестокость?

Они ветераны. Наверное. Но та или это война? Та ли это битва? И как обращаются с ними, как используют, чтобы лишний раз подчеркнуть то, в чем покаяться надо?

А есть и другие – те, кто намеренно ехал убивать. Не защищать Родину, а убивать – и ничего больше. Бить мирное население, грабить, насиловать. И эти теперь вернулись. Они наглее, опаснее тех, кого загнали в АТО насильно. Они бесстыдны в своей жестокости. И именно они, не стесняясь, строят из себя героев. Величают себя ветеранами. Хотя больше похожи на душегубов и рэкетиров.

Хуже – они унижают ветеранов истинных. Они измываются над ними. Не это ли есть сюрреалистическое, убийственное безумие нынешней Украины? Той, где ложь подменила истину, той, где волки изображают овец. И, наконец, той, где предали настоящих героев, но воспели злодеев нового, жуткого, времени.

Когда-то мне сказали: история героев кончится, когда покинет мир последний ветеран Великой Отечественной войны. И в моих глазах – страх, в моем сердце – боль, потому что я понимаю: рано или поздно это случится – уйдет последний носитель великого кода Победителей, титан на службе Света.

Боюсь, в современной Украине это уже произошло… И титаны низвергнуты с пьедесталов. Сейчас на них – ложные изваяния. Тех, кому не то что поклоняться нельзя, а в принципе смотреть больно. И стыдно.

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