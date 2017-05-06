Вятрович рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и примирения

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Обнародован план мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая, сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

Так, на Майдане Незалежности в Киеве пройдет акция, для которой УИНП отобрал 12 историй украинцев и украинок, воевавших в Красной армии, УПА, Войске польском, французских, британских, канадских вооруженных силах и армии США.

"Все 12 жизненных историй ярко свидетельствуют о том, что где бы ни находились украинцы и выходцы из Украины, они бок о бок с другими народами воевали против нацизма. Наши соотечественники были в рядах многих армий Объединенных Наций и украинского освободительного движения, они проявляли исключительный героизм, за который получали высокие награды", — заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также в рамках национальных торжеств 8 мая в 12.00 возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2) откроется фотодокументальная выставка о вкладе украинских повстанцев в победу над нацизмом "УПА — ответ непокоренного народа". А в 23.01 традиционно состоится акция "Первая минута мира".

Отмечается, что нынешние торжества ко Дню памяти и примирения, 8 мая, пройдут под лозунгом "Украинцы в рядах Объединенных Наций победили агрессора".

Также в УИНП отметили, что красный мак остается неизменным символом памяти.