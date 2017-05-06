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    Общество

    Вятрович рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и примирения

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (37)

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    На Майдане Незалежности в Киеве пройдет акция, для которой Украинский институт национальной памяти отобрал 12 историй украинцев и украинок, воевавших в Красной армии, УПА, Войске польском, французских, британских, канадских вооруженных силах и армии США.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Обнародован план мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая, сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах

    Так, на Майдане Незалежности в Киеве пройдет акция, для которой УИНП отобрал 12 историй украинцев и украинок, воевавших в Красной армии, УПА, Войске польском, французских, британских, канадских вооруженных силах и армии США.

    "Все 12 жизненных историй ярко свидетельствуют о том, что где бы ни находились украинцы и выходцы из Украины, они бок о бок с другими народами воевали против нацизма. Наши соотечественники были в рядах многих армий Объединенных Наций и украинского освободительного движения, они проявляли исключительный героизм, за который получали высокие награды", — заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. 

    Также в рамках национальных торжеств 8 мая в 12.00 возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2) откроется фотодокументальная выставка о вкладе украинских повстанцев в победу над нацизмом "УПА — ответ непокоренного народа".  А в 23.01 традиционно состоится акция "Первая минута мира".

    Отмечается, что нынешние торжества ко Дню памяти и примирения, 8 мая, пройдут под лозунгом "Украинцы в рядах Объединенных Наций победили агрессора".

    Также в УИНП отметили, что красный мак остается неизменным символом памяти.

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