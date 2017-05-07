Киев готовится ко Дню памяти и победы

Киев активно готовится к празднованию Дня памяти и ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Центр города украшен плакатами с изображением красных маков, ставших символом этого дня для Украины. Также в центре столицы размещены фото бойцов, защищавших нашу страну от захватчика.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

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