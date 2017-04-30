наверх
30.04.201713:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Севастополе требуют изменить закон о присоединении Крыма к России - СМИ

    (обновлено: )767
    Глава общественной организации "Правовая защита собственников недвижимости" Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан.
    Крым - Севастополь
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Земельные собственники в Севастополе обратятся к президенту РФ Владимиру Путин и депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в российский закон о вхождении Крыма в состав России, сообщает "Новая газета".  

    В промо-ролике Евровидения показали украинский Крым
    Канал Ukraine на youtube
    Евровидение-2017: в промо-ролике показали Крым

    Такое требование было высказано на собрании владельцев земельных участков, в котором участвовали более 400 человек.

    Глава общественной организации "Правовая защита собственников недвижимости" Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан. В законе о принятии Крыма в РФ названы действующими документы жителей Севастополя, выданные украинскими властями, однако не сказано о признании действительными прав граждан, вытекающих из этих документов, отметил он.

    По его словам, это позволяет нынешним властям изымать у людей земельные участки, дома и иное имущество, заявляя, что их собственность находится на территории, например, заповедных земель.

    "Если изменения не будут внесены, люди намерены обращаться в Еврокомиссию", – подчеркнул Деменок.

    Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными. "Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно к Евровидению-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?