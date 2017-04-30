В Севастополе требуют изменить закон о присоединении Крыма к России - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Земельные собственники в Севастополе обратятся к президенту РФ Владимиру Путин и депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в российский закон о вхождении Крыма в состав России, сообщает "Новая газета".

Такое требование было высказано на собрании владельцев земельных участков, в котором участвовали более 400 человек.

Глава общественной организации "Правовая защита собственников недвижимости" Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан. В законе о принятии Крыма в РФ названы действующими документы жителей Севастополя, выданные украинскими властями, однако не сказано о признании действительными прав граждан, вытекающих из этих документов, отметил он.

По его словам, это позволяет нынешним властям изымать у людей земельные участки, дома и иное имущество, заявляя, что их собственность находится на территории, например, заповедных земель.

"Если изменения не будут внесены, люди намерены обращаться в Еврокомиссию", – подчеркнул Деменок.

Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными. "Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ.