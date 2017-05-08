Акция "Бессмертный полк" в разных странах мира

Более тысячи человек в субботу под песню "День Победы" прошли маршем вдоль набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк с видом на статую Свободы.

У восьми колонн с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений, встали дети, внуки и правнуки советских ветеранов, с фотографиями своих родных. Это единство словно подчеркивает дух победы, которая в той страшной войне действительно была одна на всех.

Шествие "Бессмертного полка", состоявшееся в Нью-Йорке уже третий год подряд, стало самым крупным с начала проведения акции в стране. Количество участников превзошло и ожидания организаторов.

Так же шествия "Бессмертного полка" прошли в Израиле, Испании, Португалии и Ливане.