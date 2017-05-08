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    Фотоленты

    Акция "Бессмертный полк" в разных странах мира

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (60)

    (обновлено: )12020
    Акция Бессмертный полк в США
    Акция Бессмертный полк в США
    Акция Бессмертный полк в США
    Акция Бессмертный полк в США
    Акция Бессмертный полк в США
    Акция Бессмертный полк в Мадриде
    Акция Бессмертный полк в Мадриде
    Акция Бессмертный полк в Ливане
    Акция Бессмертный полк в Ливане
    Акция Бессмертный полк в Лиссабоне
    Парад ветеранов ВОВ и акция Бессмертный полк в Хайфе
    Парад ветеранов ВОВ и акция Бессмертный полк в Хайфе
    Акция Бессмертный полк в США
    Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в США
    Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в США
    Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в США
    Участники акции "Бессмертный полк" во время шествия по улицам Вашингтона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в США
    Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в Мадриде
    Участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в Мадриде
    Участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в Ливане
    Участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте. (максимально возможное качество)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в Ливане
    Участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Бессмертный полк в Лиссабоне
    Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
    Посольство РФ в Португалии | Перейти в фотобанк
    Парад ветеранов ВОВ и акция Бессмертный полк в Хайфе
    Участники шествия ветеранов ВОВ и акции "Бессмертный полк" в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад ветеранов ВОВ и акция Бессмертный полк в Хайфе
    Участники шествия ветеранов ВОВ и акции "Бессмертный полк" в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.

    Более тысячи человек в субботу под песню "День Победы" прошли маршем вдоль набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк с видом на статую Свободы.

    Акция Бессмертный полк в США
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    "Бессмертный полк" в Вашингтоне: георгиевские ленты и военные песни

    У восьми колонн с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений, встали дети, внуки и правнуки советских ветеранов, с фотографиями своих родных. Это единство словно подчеркивает дух победы, которая в той страшной войне действительно была одна на всех.

    Шествие "Бессмертного полка", состоявшееся в Нью-Йорке уже третий год подряд, стало самым крупным с начала проведения акции в стране. Количество участников превзошло и ожидания организаторов.

    Так же шествия "Бессмертного полка" прошли в Израиле, Испании, Португалии и Ливане.

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