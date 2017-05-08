"Деды воевали". В Днепре прошел марш с портретами Бандеры и Шухевича

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Марш, организованный представителями общественных организаций, в котором приняли участие общественные активисты, волонтеры, демобилизованные участники АТО, представители Пласта, прошел в Днепре.

Участники марша в День памяти и примирения несли плакат с портретами лидеров ОУН Степана Бандеры и УПА Романа Шухевича и надписью "Діди воювали", сообщает Радио Свобода.

dv-gazeta.info Марш в Днепре

Люди так же несли красно-черные и национальные флаги, их одежду украшали красные маки — символы Дня памяти и примирения. Участники марша прошли из центра города к мемориальному комплексу, где похоронены как советские военные – участники Второй мировой войны, так и их противники – немцы, венгры, румыны.

Ранее сообщалось, что в Одессе патрульные полицейские задержали двоих мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики. Мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой.