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    Общество

    "Деды воевали". В Днепре прошел марш с портретами Бандеры и Шухевича

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (69)

    (обновлено: )36716
    Участники марша несли плакат с портретами лидеров ОУН Степана Бандеры и УПА Романа Шухевича и надписью "Деды воевали", мероприятие прошло спокойно и без провокаций.
    Марш в Днепре
    dv-gazeta.info

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Марш, организованный представителями общественных организаций, в котором приняли участие общественные активисты, волонтеры, демобилизованные участники АТО, представители Пласта, прошел в Днепре.

    Участники марша в День памяти и примирения несли плакат с портретами лидеров ОУН Степана Бандеры и УПА Романа Шухевича и надписью "Діди воювали", сообщает Радио Свобода.

    dv-gazeta.info
    Марш в Днепре

    Люди так же несли красно-черные и национальные флаги, их одежду украшали красные маки — символы Дня памяти и примирения. Участники марша прошли из центра города к мемориальному комплексу, где похоронены как советские военные – участники Второй мировой войны, так и их противники – немцы, венгры, румыны. 

    Ранее сообщалось, что в Одессе патрульные полицейские задержали двоих мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики. Мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой.

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    Марш в Днепре
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
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