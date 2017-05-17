Горсовет Днепра лишил финансирования ветеранские организации

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Городской совет Днепра поддержал инициативу мэра города Бориса Филатова о прекращении финансирования ветеранских организаций, вместе с тем денежная помощь ветеранам будет предоставляться адресно.

Ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов вместо ветеранских организаций решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО.

"На сессии горсовета депутаты поддержали мое предложение лишить финансирования псевдоветеранские организации и переставить высвобожденные денежные средства на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам, которых в городе осталось всего 809 человек", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 мая в Днепре в ходе массовых мероприятий произошли стычки из-за символики.