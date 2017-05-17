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    Общество

    Горсовет Днепра лишил финансирования ветеранские организации

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (246)

    (обновлено: )14003
    Ранее Борис Филатов вместо ветеранских организаций решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО. Горсовет Днепра принял решение об адресной помощи ветеранам.
    Ветераны в Днепре. Архивное фото
    Фото Сергея Дивеева

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Городской совет Днепра поддержал инициативу мэра города Бориса Филатова о прекращении финансирования ветеранских организаций, вместе с тем денежная помощь ветеранам будет предоставляться адресно.

    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook
    Днепр: Филатов объявил войну ветеранским организациям

    Ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов вместо ветеранских организаций решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО.

    "На сессии горсовета депутаты поддержали мое предложение лишить финансирования псевдоветеранские организации и переставить высвобожденные денежные средства на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам, которых в городе осталось всего 809 человек", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Напомним, 9 мая в Днепре в ходе массовых мероприятий произошли стычки из-за символики.

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