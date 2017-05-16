Днепр 9 мая: шестерым участникам беспорядков сообщили о подозрении

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и участии в массовых беспорядках еще шестерым участникам беспорядков в День Победы в Днепре, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

"Прокуратурой Днепропетровской области заочно сообщено о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам столкновений, произошедших в Днепре 9 мая 2017 года. Поскольку последние уклоняются от следствия, прокуратурой получены разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле руководства прокуратуры Днепропетровской области.

"Пяти лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (двум из них — с возможностью внесения залога — пока оспаривается прокуратурой). Еще одному подозреваемому, который активно способствует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения", — написала Сарган.

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.