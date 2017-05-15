Столкновения 9 мая в Днепре. Полиции выдвинули ультиматум, грозят штурмом

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Человек с шевроном "Правого сектора" и карабином "Сайга" от имени патриотов Днепра и ветеранов АТО требует от руководства Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области выдать "работников, виновных в избиении собратьев 9 мая на марше сепаратистов", сообщает местное издание "Лица" со ссылкой на соответствующее видеообращение.

При неисполнении требования, человек на видео обещает "дальнейшие трагические для вас (руководства ГУНП — Ред.) события".

В 13:00 15 мая, по словам авторов видеообращения, перед зданием ГУНП "состоится Гражданский суд над этими преступниками. Они должны публично покаяться в содеянном и с позором уйти из органов правопорядка".

"Оказание какого-либо давления, а также уголовное преследование патриотов Днепра и ветеранов АТО будет жестко пресекаться нашими побратимами, вплоть до захвата здания ГУНП и принудительного освобождения всех несогласных от служебных обязанностей, — говорит человек на видео. — Подумайте, что вам дороже: выдать преступников для Гражданского суда или самолично записать себя в их ряды?".

Трое представителей областной ячейки "Правого сектора" категорически опровергли причастность организации к данному заявлению, назвав использование шеврона их организации провокацией, отмечает издание.

В Днепре 9 мая состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

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По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Следствие вручило уведомление о подозрении пятерым задержанным, суд арестовал одного из участников массовых столкновений.