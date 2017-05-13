Суд арестовал мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая - Аваков

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемого в организации "провокаций" 9 мая в Днепре арестовали на два месяца. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Такой себе Натик Мустафаев — житель Новомосковска, ранее судимый, руководил "титушками" в Днепре 9 мая. Теперь проведет два месяца под стражей по решению суда", — написал Аваков на своей странице в Facebook в субботу.

Ранее пресс-служба полиции Днепропетровской области сообщила, что в Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая.