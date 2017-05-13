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    Суд арестовал мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая - Аваков

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (237)

    (обновлено: )5312
    Согласно информации Арсена Авакова, ранее судимый житель Новомосковска руководил "титушками" в Днепре 9 мая. По решению суда, он проведет два месяца под стражей.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемого в организации "провокаций" 9 мая в Днепре арестовали на два месяца. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    "Такой себе Натик Мустафаев — житель Новомосковска, ранее судимый, руководил "титушками" в Днепре 9 мая. Теперь проведет два месяца под стражей по решению суда", — написал Аваков на своей странице в Facebook в субботу.

    Ранее пресс-служба  полиции Днепропетровской области сообщила, что в Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая.

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