Трех полицейских отстранили в ходе расследования причин потасовок в Днепре

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Трое сотрудников правоохранительных органов отстранены от службы на период расследования причин потасовок в Днепре (бывший Днепропетровск) в День Победы, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

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В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

"Трое бойцов полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, трех полицейских полка особого назначения главка полиции Днепропетровской области подозревают в совершении противоправных действий.

"Материалы относительно действий этих полицейских направлены в органы прокуратуры для предоставления им правовой оценки. На период завершения служебного расследования эти трое полицейских будут отстранены от несения службы", — говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.