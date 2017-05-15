наверх
15.05.201720:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Трех полицейских отстранили в ходе расследования причин потасовок в Днепре

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (240)

    8901
    По информации главы Нацполиции Сергея Князева, трое бойцов полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Трое сотрудников правоохранительных органов отстранены от службы на период расследования причин потасовок в Днепре (бывший Днепропетровск) в День Победы, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook
    Днепр: Филатов объявил войну ветеранским организациям

    Читайте также: Патриоты Днепра угрожают свергнуть полицию, если не покается

    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". 

    "Трое бойцов полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, трех полицейских полка особого назначения главка полиции Днепропетровской области подозревают в совершении противоправных действий.

    "Материалы относительно действий этих полицейских направлены в органы прокуратуры для предоставления им правовой оценки. На период завершения служебного расследования эти трое полицейских будут отстранены от несения службы", — говорится в сообщении.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Обстрел Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко