Псевдопроектами Кабмин подменяет профессиональную работу - Шабовта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск работы Совета инноваций при Кабинете министров Украины до конца лета. По его словам, Украина обладает большим человеческим потенциалом в сфере инноваций.

Создание Совета инноваций прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

С чем связана такая инициативность премьер-министра?

— Мне кажется, что Гройсман отсутствие ощутимых и значимых результатов работы правительства подменяет некой общественной работой и вот такие создаются такие иллюзорные решения. Совет инноваций, Координационная рада премьер-министров – смешно и странно, потому что каждый из этих премьеров, в общем-то и не был гиперуспешным, и сегодня привлечение мнений этих людей вряд ли изменит ситуацию в стране. Мне кажется, что вот эта тактика ложных целей является типичной и для правительства в целом, и для отдельно взятых министерств. Нас как бы отвлекают какими-то мнимыми псевдопроектами, честно говоря, подменяя этим конкретную, профессиональную работу, которой у правительства и нет.

Относительно конфликта Порошенко и Гройсмана, как думаете, есть там серьезные противостояния ввиду того, что премьер набирает определенный политический вес в стране?

— На самом деле Гройсман остается человеком президента, и вряд ли он на сегодняшний день может претендовать на какую-то независимость и значительность. Вопрос в другом, что по мере его взросления в роли премьера в нем обязательно должны произрастать амбиции, наверняка, сформировано окружение, которое ему в уши вкладывает и подсказывает, что он может стать каким-то великим гуру, который, может быть, даже заменит Петра Алексеевича. Хотя в реальной жизни я понимаю, что это больше амбиции, которые раздуваются, может быть, недоброжелателями, и слухи они же запускают. Это реально положение дел.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что создание совета премьер-министров обрезало Гройсману перспективу продлить свои полномочия.