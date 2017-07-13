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    Ермолаев: у Министерства ветеранов будет всего два пути

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    В намерении создать в Украине Министерство ветеранов – больше политики и желания консолидировать социальное ядро, которое сейчас является опорой власти, чем благих намерений, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Петр Порошенко в ходе визита в Сумы обратился к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания в Украине Министерства ветеранов.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Что, опять? Соцсети о планах Порошенко создать новое министерство

    По словам Порошенко, "наиболее достойные украинские воины, ветераны, должны почувствовать истинное отношение к ним украинского народа и государства". 

    "На поверхности, конечно, сугубо социал-популистский шаг, который ориентирован, прежде всего, на тех людей, которые прошли войну, которые социально активны, семьи которых тоже ориентированы на позицию этих людей. Это мобилизационный момент", – сказал политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в комментарии РИА Новости Украина.

    В то же время, по словам политолога, вторая сторона этой медали – определенный инструмент консолидации этой активной социальной группы.

    "Нужно учитывать, что многие, кто стал сейчас ветераном АТО, это люди еще в активном возрасте – и в трудовом, и в социальном, они получили новые социальные лифты, они мотивированы, пройдя войну, патриотично настроены. И кроме разнообразных разношерстных партийно-политических мобилизаций, которые мы наблюдаем — партии, движения и прочее — у власти, я думаю, есть сейчас интерес создать дееспособный механизм. Опора и активизация этих людей, задействование их в самых разных сферах жизни — и помощь в бизнесе, и в местном самоуправлении, поскольку появление такого министерства будет означать, что будет создана целая национальная сеточка прямых контактов", – считает Ермолаев.

    Плюс ко всему, отметил политолог, нужно учитывать, что такое министерство де-факто практически будет вице-премьерским.

    "Его интерес будет пересекаться вообще со всеми существующими профильными кабминовскими структурами. Выбивание средств на свои программы в министерстве финансов и министерстве экономики; блок, связанный с самоуправлением и жилищно-коммунальным хозяйством; ситуация с территориями, обеспечением землей, помощь в социальной реабилитации; вопросы, связанные с министерством здравоохранения – все это сфера его интересов.

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    С появлением такой структуры, министерство ветеранов будет либо конкурентом и источником конфликтов, либо наоборот будет диктатором для большей части ныне существующих министерств. Грубо говоря, это вице-премьерское министерство", – прогнозирует Ермолаев.

    По мнению политолога, таким образом, в данной инициативе больше политики и желания консолидировать социальное ядро, которое сейчас является опорой власти, чем благих намерений. 

    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Министерство ветеранов: цели, задачи

    "На мой взгляд, для того чтобы помочь людям, прошедшим войну, нужно не министерство, а нужна эффективная работа, взаимодействие государства и органов местного самоуправления, во-первых. А во-вторых, создание просто нормального предпринимательского климата для той части людей, которые прошли войну, но еще активны. И политика рабочих мест", – подчеркнул эксперт.

    Кроме того, Ермолаев обратил внимание на еще один немаловажный момент.

    "Движение патриотически настроенных молодых людей, которые идут в армию, в добровольческие структуры, в Национальную гвардию либо через механизм мобилизации, либо добровольно, особенно учитывая профессионализацию, а служба в армии и Нацгвардии – это еще и место работы и зарплаты, означает, что в обществе излишек тех, кто не находит свое место в мирных условиях.

    Добровольчество – это не только идейные психологические соображения, но и определенное жизненное решение. Это означает, что государство могло бы распоряжаться этой социальной силой, этой энергией более разумно. Это и создание условий для трудовых отрядов, и формирование возможностей для создание молодых коммунальных служб из этих ребят, а не только полиция.

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    Это можно было бы делать, кстати опыт тех же Соединенных Штатов в эпоху Великой депрессии говорит о том, что подобного рода подходы работают. Но к сожалению, из среды ветеранов АТО инициатив, связанных с таким организованным мирным трудом, практических нет", – отметил Ермолаев.

    По его словам, Украине нужно не полумилитарное министерство ветеранов, а более разумная политика рабочих мест и взаимодействие с самоуправлением.

    "Это то, что нужно, для того чтобы эта проблема существует в обществе, поскольку мы говорим о людях большей частью активных, готовых еще трудиться. Даже если они пострадали на войне, тем не менее, я уверен, что большинство ребят, которые вернулись с войны, готовы и могут нормально жить мирной жизнью. Они ветераны априори, но не нужно их превращать в "ветеранов" с особым статусом и еще полумилитарным министерством. Это может закончится новыми социальными конфликтами и спекуляцией вокруг государства", – заключил Ермолаев.

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