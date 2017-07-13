Ермолаев: у Министерства ветеранов будет всего два пути

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Петр Порошенко в ходе визита в Сумы обратился к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания в Украине Министерства ветеранов.

По словам Порошенко, "наиболее достойные украинские воины, ветераны, должны почувствовать истинное отношение к ним украинского народа и государства".

"На поверхности, конечно, сугубо социал-популистский шаг, который ориентирован, прежде всего, на тех людей, которые прошли войну, которые социально активны, семьи которых тоже ориентированы на позицию этих людей. Это мобилизационный момент", – сказал политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в комментарии РИА Новости Украина.

В то же время, по словам политолога, вторая сторона этой медали – определенный инструмент консолидации этой активной социальной группы.

"Нужно учитывать, что многие, кто стал сейчас ветераном АТО, это люди еще в активном возрасте – и в трудовом, и в социальном, они получили новые социальные лифты, они мотивированы, пройдя войну, патриотично настроены. И кроме разнообразных разношерстных партийно-политических мобилизаций, которые мы наблюдаем — партии, движения и прочее — у власти, я думаю, есть сейчас интерес создать дееспособный механизм. Опора и активизация этих людей, задействование их в самых разных сферах жизни — и помощь в бизнесе, и в местном самоуправлении, поскольку появление такого министерства будет означать, что будет создана целая национальная сеточка прямых контактов", – считает Ермолаев.

Плюс ко всему, отметил политолог, нужно учитывать, что такое министерство де-факто практически будет вице-премьерским.

"Его интерес будет пересекаться вообще со всеми существующими профильными кабминовскими структурами. Выбивание средств на свои программы в министерстве финансов и министерстве экономики; блок, связанный с самоуправлением и жилищно-коммунальным хозяйством; ситуация с территориями, обеспечением землей, помощь в социальной реабилитации; вопросы, связанные с министерством здравоохранения – все это сфера его интересов.

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С появлением такой структуры, министерство ветеранов будет либо конкурентом и источником конфликтов, либо наоборот будет диктатором для большей части ныне существующих министерств. Грубо говоря, это вице-премьерское министерство", – прогнозирует Ермолаев.

По мнению политолога, таким образом, в данной инициативе больше политики и желания консолидировать социальное ядро, которое сейчас является опорой власти, чем благих намерений.

"На мой взгляд, для того чтобы помочь людям, прошедшим войну, нужно не министерство, а нужна эффективная работа, взаимодействие государства и органов местного самоуправления, во-первых. А во-вторых, создание просто нормального предпринимательского климата для той части людей, которые прошли войну, но еще активны. И политика рабочих мест", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Ермолаев обратил внимание на еще один немаловажный момент.

"Движение патриотически настроенных молодых людей, которые идут в армию, в добровольческие структуры, в Национальную гвардию либо через механизм мобилизации, либо добровольно, особенно учитывая профессионализацию, а служба в армии и Нацгвардии – это еще и место работы и зарплаты, означает, что в обществе излишек тех, кто не находит свое место в мирных условиях.

Добровольчество – это не только идейные психологические соображения, но и определенное жизненное решение. Это означает, что государство могло бы распоряжаться этой социальной силой, этой энергией более разумно. Это и создание условий для трудовых отрядов, и формирование возможностей для создание молодых коммунальных служб из этих ребят, а не только полиция.

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Это можно было бы делать, кстати опыт тех же Соединенных Штатов в эпоху Великой депрессии говорит о том, что подобного рода подходы работают. Но к сожалению, из среды ветеранов АТО инициатив, связанных с таким организованным мирным трудом, практических нет", – отметил Ермолаев.

По его словам, Украине нужно не полумилитарное министерство ветеранов, а более разумная политика рабочих мест и взаимодействие с самоуправлением.

"Это то, что нужно, для того чтобы эта проблема существует в обществе, поскольку мы говорим о людях большей частью активных, готовых еще трудиться. Даже если они пострадали на войне, тем не менее, я уверен, что большинство ребят, которые вернулись с войны, готовы и могут нормально жить мирной жизнью. Они ветераны априори, но не нужно их превращать в "ветеранов" с особым статусом и еще полумилитарным министерством. Это может закончится новыми социальными конфликтами и спекуляцией вокруг государства", – заключил Ермолаев.