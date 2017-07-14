Итоги сессии Верховной Рады: кто не работает, тот ест

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отказавшись проголосовать за продление работы в режиме пленарных заседаний, депутаты Верховной Рады с чистой совестью отправились на каникулы. Насколько этот отдых будет заслуженным, депутатов волнует лишь от части. Ведь если совесть не мучила их по ходу напряженной парламентской работы, то вряд ли она достанет их на морях и океанах.

"Мертвые души"

Но по факту, как и во время предыдущих сессий, гордиться народным избранникам не чем. Депутаты, многие из которых пришли "с улицы", вроде научились вести себя как подобает по статусу, но в остальном похвастать нечем. Вопиющие прогулы, низкая производительность, да и, по сути, откровенная профанация законодательной деятельности снова стали визитной карточкой Верховной Рады. Народные избранники могут сколько угодно рассказывать о том, что по своему качеству парламент этого созыва в разы эффективнее предшественников, но против фактов и цифр не попрешь.

Так, согласно данным, предоставленным Комитетом избирателей Украины, многим депутатам ВР вообще "до лампочки", что происходит под куполом парламента.

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"У нас есть основания утверждать, что в Верховной Раде существует около пятидесяти, так называемых, "мертвых душ". Это парламентарии, которые не работают должным образом", — говорит генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Например, 49 народных депутатов пропустили более 50 сессионных заседаний Рады, то есть более 90% от всех Если взять общий знаменатель, можно увидеть, что в среднем во время сессии на заседаниях присутствовали 335 народных депутатов из 422".

Коалиция на месте

Хотя, назвать это исключением из правил язык не повернется. Как утверждают эксперты, "забивать" на работу в среде парламентариев давно стало в порядке вещей.

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"39 депутатов приняли участие в менее чем 50% заседаний. 45% депутатов Верховной Рады работает в полсилы. Это крайне низкие показатели, которые свидетельствуют о необходимости как внутренней парламентской реформы, так и повышения дисциплины самих фракций", — отметил Кошелев.

По его словам, самые недисциплинированные нардепы собрались в оппозиционных фракциях. Например, один депутат от "Оппоблока" из 2020 голосований принял участие всего в 470. Для сравнения средний нардеп от "Блока Петра Порошенко" проголосовал 1263 раза.

От Добкина д Яроша

Не обошлось без озвучивания конкретных фамилий. По данным исследования, в числе депутатов, которые хронически игнорируют работу в Раде и пропустили более 90% заседаний называют фамилии братьев Добкиных, Нестора Шуфрича, Сергея Левочкина. Хотя от представителей "злочинной влады" не отстают и строители "жизни по-новому" — Дмитрий Ярош, Семен Семенченко, Владимир Парасюк.

Кроме того, в Комитете избирателей тщательно проанализировали работу лидеров различных фракций парламента. Как выяснилось, большинство из них тоже не горят желанием трудиться. В абсолютных лидерах по этим параметрам две одиозные для украинского политикума личности. "Рулевой" "Оппозиционного блока" Юрий Бойко пропустил 98% (!) из всех голосований, а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко — 82% голосований.

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Хотя, это не удивительно — как правило, оба политика появляются в Раде, чтобы сделать какие-то заявления для СМИ, после чего покидают стены парламента.

"Юрий Бойко, как правило, находится в сессионном зале, может руководить работой фракции, проводить брифинги, выступать, но при этом не нажимать на кнопку", — рассказал глава Комитета избирателей.

Далее в рейтинге "активности" расположились - Олег Ляшко, который пропустил 46% голосований, Олег Березюк – 32%, Максим Бурбак – 30%, Артур Герасимов – 17%.