Раде предложили читать "Отче наш" после открытия заседаний

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Девять народных депутатов инициировали законопроект 6722, в котором предлагают читать молитву "Отче наш" после открытия пленарных заседаний, говорится на сайте Верховной Рады.

Авторы проекта — народные депутаты Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.

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На сайте парламента также указано, что проект закона "передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой".

Блогер Юрий Романенко так прокомментировал инициативу депутатов: "Теперь Билозир, Березюк и прочие депутаты предлагают начинать рабочий день ВРУ с "Отче наш". Мне кажется, это резко увеличит эффективность работы Рады в связи с глубокой религиозностью депутатов. Вот реально не хватало этого, хотелось какой-то изюминки, и, наконец, она может появиться. (…) А Раду предлагают переименовать в "Молитвенный дом". В принципе, когда ума нет, то остаётся только молиться".

Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".