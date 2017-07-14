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    О пользе свежего воздуха. Полупротесты под Радой

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (120)

    (обновлено: )84
    Под Радой опять было "горячо": активисты жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды, а также заблокировали здание парламента, требуя снять неприкосновенность со всех нардепов. Похоже, покой депутатам теперь только снится.
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Шашки, дым, файера: у Рады жарко 

    Последние два дня под Радой неспокойно: активисты жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды, а также блокировали здание парламента, требуя снять неприкосновенность с нардепов. Похоже, покой депутатам теперь только снится. 

    В четверг, 13 июля, несмотря на жаркую погоду, около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Нацкорпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и зажгли файеры. 

    Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади было частично затруднено.

    Часть протестующих начала бросать дымовые шашки и петарды в правоохранителей.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами

    Напротив центрального входа у Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держали флаги с символикой "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил". 

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Часть представителей этих политсил принесли с собой банках с "законсервированными" фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности.

    Позже "Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций заблокировали все выходы из Рады, требуя от парламента проголосовать за законопроект о снятии неприкосновенности со всех депутатов. Только после этого, по их словам, блокада будет снята, а выходы — открыты. 

    "Более 1000 активистов общественных организаций и движений заблокировали все 6 входов и выходов из Верховной Рады. По улице Грушевского у 1-3 подъездов проход заблокирован машинами "Автомайдана" и активистами "Национального корпуса" и "Центра противодействия коррупции". Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход к Раде заблокирован "Антикорупционным штабом", — сообщала гражданская инициатива "Прочь депутатскую неприкосновенность".

    Также нардепа от "Блок Петра Порошенко" Олега Барну забросали яйцами у здания Верховной Рады. 

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    Что дальше?

    Среди требований активистов — принять новый закон о выборах, проведения досрочных выборов в парламент, снять неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, а также отменить неприкосновенность вообще. 

    Как сообщалось, в четверг в планах парламентариев числились важные вопросы: изменения в госбюджет; закон о Конституционном Суде; представление ГПУ на Добкина; медреформа; бюджетная резолюция; аудитор НАБУ; общественное вещание.

    durdom.in.ua
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    В итоге — Рада таки дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

    Добкина подозревают в земельных махинациях, совершенных на посту мэра Харькова.

    Сам депутат прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше". "Я политик, я должен быть готов к такому развитию событий, — отметил он. — Я обещал никуда не уезжать, понимая даже, что будет в этом зале (Рады — ред).

    В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ в пятницу внесет в суд ходатайство об избрании Добкину меры пресечения в виде ареста. 

    Ранее ВРУ сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, но Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом.

    Тогда заседание парламента сопровождалось митингами, "свободовцы" и "Азов" устроили под Радой дымовую завесу: жгли файеры и перекрыли улицу Грушевского.  

    Но депутаты лишь частично удовлетворили требования митингующих. 

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