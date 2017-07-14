О пользе свежего воздуха. Полупротесты под Радой

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Шашки, дым, файера: у Рады жарко

Последние два дня под Радой неспокойно: активисты жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды, а также блокировали здание парламента, требуя снять неприкосновенность с нардепов. Похоже, покой депутатам теперь только снится.

В четверг, 13 июля, несмотря на жаркую погоду, около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Нацкорпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и зажгли файеры.

Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади было частично затруднено.

Часть протестующих начала бросать дымовые шашки и петарды в правоохранителей.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Нацкорпус закидал полицейских петардами

Напротив центрального входа у Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держали флаги с символикой "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

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Часть представителей этих политсил принесли с собой банках с "законсервированными" фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности.

Позже "Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций заблокировали все выходы из Рады, требуя от парламента проголосовать за законопроект о снятии неприкосновенности со всех депутатов. Только после этого, по их словам, блокада будет снята, а выходы — открыты.

"Более 1000 активистов общественных организаций и движений заблокировали все 6 входов и выходов из Верховной Рады. По улице Грушевского у 1-3 подъездов проход заблокирован машинами "Автомайдана" и активистами "Национального корпуса" и "Центра противодействия коррупции". Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход к Раде заблокирован "Антикорупционным штабом", — сообщала гражданская инициатива "Прочь депутатскую неприкосновенность".

Геть депутатську недоторканність, facebook Блокирование входа в Раду

Также нардепа от "Блок Петра Порошенко" Олега Барну забросали яйцами у здания Верховной Рады.

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Что дальше?

Среди требований активистов — принять новый закон о выборах, проведения досрочных выборов в парламент, снять неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, а также отменить неприкосновенность вообще.

Как сообщалось, в четверг в планах парламентариев числились важные вопросы: изменения в госбюджет; закон о Конституционном Суде; представление ГПУ на Добкина; медреформа; бюджетная резолюция; аудитор НАБУ; общественное вещание.

В итоге — Рада таки дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Добкина подозревают в земельных махинациях, совершенных на посту мэра Харькова.

Сам депутат прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше". "Я политик, я должен быть готов к такому развитию событий, — отметил он. — Я обещал никуда не уезжать, понимая даже, что будет в этом зале (Рады — ред).

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ в пятницу внесет в суд ходатайство об избрании Добкину меры пресечения в виде ареста.

Ранее ВРУ сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, но Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом.

Тогда заседание парламента сопровождалось митингами, "свободовцы" и "Азов" устроили под Радой дымовую завесу: жгли файеры и перекрыли улицу Грушевского.

Но депутаты лишь частично удовлетворили требования митингующих.