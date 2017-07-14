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    Политика

    Рада разошлась на каникулы до сентября

    (обновлено: )11802
    Согласно календарному плану работы Верховной Рады, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая, седьмая, сессия откроется 5 сентября.
    Пустой зал Верховной Рады
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

    Как сообщил Парубий, во время шестой сессии было проведено 65 заседания, в целом принято 125 законопроектов.

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    Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.

    Накануне парламент отказался продлить до сентября работу его текущей сессии, чтобы в случае необходимости рассмотреть ряд резонансных законопроектов, продление работы Верховной Рады поддержали лишь 215 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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