Рада разошлась на каникулы до сентября

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщил Парубий, во время шестой сессии было проведено 65 заседания, в целом принято 125 законопроектов.

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Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.

Накануне парламент отказался продлить до сентября работу его текущей сессии, чтобы в случае необходимости рассмотреть ряд резонансных законопроектов, продление работы Верховной Рады поддержали лишь 215 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.