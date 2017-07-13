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    Экономика

    Рада приняла предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2017

    (обновлено: )25
    Изменения в Госбюджет касаются увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.
    Заседание Верховный Рады. Архивное фото
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины в четверг, 12 июля, приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год, сообщает УНИАН.

    Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Изменения касаются увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

    За принятие соответствующего законопроекта (№6600) проголосовали 226 депутатов, что составляет необходимый минимум голосов.

    Ранее Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило, что Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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