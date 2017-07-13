Еще не конец. Политолог об эпопее со снятием депутатских иммунитетов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 13 июля, Верховная Рада намерена рассмотреть представление Генеральной прокуратуры на народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Его подозревают в земельных махинациях, совершенных на посту мэра Харькова.

Ранее ВРУ сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, а Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом.

Эпопею с депутатской неприкосновенностью в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Валентин Войтков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зняття недоторканності з нардепа Добкіна здатне об'єднати ВР?

– Швидше за все, буде все ж таки позитивне голосування в частині, що стосується зняття депутатської недоторканності. А що стосується притягнення, згоди на надання арешту, то можуть бути різні варіанти розвитку подій.

Не можна говорити про те, що хтось на комусь хоче відігратися. Я думаю, що у всій цій справі щодо зняття цього пакету, подань на зняття депутатської недоторканності, є як і об'єктивні обставини, так і певні суб'єктивні політичні фактори.

Об'єктивні полягають в тому, що є низка депутатів, їх у нашому парламенті досить багато, така специфіка українського парламенту, які підозрюються у вчиненні кримінальних різних злочинів, з одного боку. З іншого боку, є ГПУ і генпрокурор, який хоче продемонструвати власну ефективність, довести, що він може, умовно кажучи, слідувати заповітам Лі Куан Ю і саджати не лише якихось злочинців, але і високопосадовців, навіть тих, які входять до фракції, яку він раніше очолював.

А щодо цих різних нюансів, пов'язаних із окремими депутатами, я думаю, що це різні справи. Десь, можливо, докази або подання є сильнішим, більш аргументованим, десь – менше. І, звісно, ніхто не відміняв таку річ, як кругова порука. Ми бачимо, що депутати, на початку особливо це було яскраво видно на засіданнях регламентного комітету, дуже неохоче голосували або підтримували подання на зняття депутатської недоторканності. Але під тиском суспільним думка починає змінюватися.

Коли розглядалися подання на Розенблата і Полякова, Назар Холодницький підтверджував, що спецназ НАБУ був готовий одразу затримати їх у разі, якщо ВР надасть згоду. Рада не дозволила. Зараз на Добкіна також вносяться подання і на затримання, і на арешт. Нардепу щось загрожує?

– Ви знаєте, важко щось прогнозувати, але я думаю, що, швидше за все, буде зняття, але навряд чи буде згода на притягнення до кримінальної відповідальності.

Тим більше, ми бачимо, що формулювання комітету регламентного були такими, що вони вважають недостатньо обґрунтованими ці подання на арешт Михайла Добкіна. Депутати дуже неохоче голосують такі саме подання, тому що це вже може бути прямою загрозою для конкретних депутатів. Кожен це вимірює через певні якісь власні інтереси.

Я думаю, що багато хто буде згоден, щоб зняли депутатську недоторканність, але щоб не притягали до кримінальної відповідальності, в даному випадку Михайла Добкіна.

Ця вся епопея зі зняттям депутатської недоторканності продовжиться в наступному політичному сезоні?

— Вона продовжиться. Пакет подань актуалізував і знову нагадав нам про те, що є законопроект про зняття депутатської недоторканності, який має позитивну резолюцію КСУ. Це по-перше.

По-друге, Луценко анонсував подання і на Дзензерського, і на інших депутатів. Тому я думаю, що з новим політичним сезоном у вересні це питання продовжиться і в розрізі конкретних персоналій, і в розрізі голосування за законопроект щодо зняття депутатської недоторканності.

Своей точкой зрения о событиях в Раде в эфире "ГС" также поделился активист "Автомайдана" Сергей Хаджинов.

"Автомайдан" уже проводил акции под ВР во время рассмотрения первых пяти представлений на народных депутатов. Сегодня планируете?

– Да. Собственно, сегодня мы планировали акцию. Дело в том, что ВР изначально не планировала во вторник рассматривать снятие депутатской неприкосновенности с этих пятерых депутатов. Но они решили это сделать как можно быстрее, потому что сегодня саммит ЕС, и может быть, потому что на четверг соберется больше людей под ВР.

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Если не снимут неприкосновенность с нардепа Добкина?

– Они получат народный гнев уличной толпы в чистейшем проявлении.

Почему ВР препятствует работе ГПУ? На этот вопрос ответили в эфире слушатели Голоса Столицы.

Игорь: Основная причина в том, что, к сожалению, после Майдана в ВР пришли те же самые олигархи, благодаря старому закону о выборах. Они оторваны от реальности, оторваны от людей, и преследуют свои интересы. К сожалению, там очень много коррупционеров. И коррупция наносит, безусловно, непоправимый удар экономике страны. В настоящих условиях это должно быть приравнено к терроризму. А поведение ВР на сегодняшний день, то, что мы видим, к сожалению, создает предпосылки для социальных волнений.

Сергей, Киев: Хотел бы, пользуясь возможностью, в эфире дать такой небольшой совет Юрию Луценко, нашему генпрокурору. Очень у него трудно все это проходит. Пусть он преподносит это все не как снятие неприкосновенности, а как возможность депутату обелить свое честное имя. Не надо говорить – привлечь к ответственности. А надо это преподносить – давайте проголосуем за возможность человеку обелить свое честное имя. Согласитесь, как хорошо звучит.

Светлана Николаевна, Киев: Отсутствие профессионализма и отсутствие совести у людей, которые стоят по одну и по другую сторону. И в этом виноваты кто? Мы сами виноваты. Мы таких выбрали, мы таких воспитали, мы таким передали власть, мы таких поддерживаем и будем продолжать поддерживать. Значит, наверное, такая у нас судьба. Если могут сказать в лицо генпрокурору, что он недоучка, что у него нет образования, что это? Как могли допустить до этого вообще?

Галина, Киев: Вы знаете, я возмущена словами Луценко, который говорит: вы только заплатите налог и мы типа отстанем от вас. Если только налог почти в два миллиона гривен. Откуда эти средства? Почему не проводится доскональная проверка, чтобы это действительно вот так носом макнуть. Людей за елочку сажают. Да надо всех их туда. Вы думаете, народ глупый? Да они еще дождутся, это точно.

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Ранее политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.