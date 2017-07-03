Спиридонов: говоря о "прикосновенности" депутатов, Порошенко забывает о себе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В последнее время вновь активизировались разговоры об отмене депутатской неприкосновенности, которые ведутся начиная с первого созыва Верховной Рады (1990-1994гг.), отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

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Как правило, любая власть пытается снять с депутатов неприкосновенность, а любая оппозиция этому препятствует, опасаясь политических преследований, добавляет он.

"Что касается Петра Порошенко, то говоря о том, что "все должны быть равны перед законом", он почему-то забывает себя. Будучи депутатом с 1998 г. он не снимал с себя неприкосновенность и не отказался от своего бизнеса. Да и сейчас, требуя у депутатов отказаться от иммунитета, ничего не говорит о том, чтобы самому показать им пример…", – сообщил эксперт.

Ukrlife.TV/Скриншот Николай Спиридонов. Архивное фото

Скорее всего, прогнозирует политолог, все эти разговоры так и останутся разговорами, потому что депутатская неприкосновенность зафиксирована в Конституции, а значит, для её снятия нужен 301 голос.

"Крайне маловероятно, чтобы две трети депутатов добровольно проголосовали за урезание своих нынешних прав", – подытожил Спиридонов.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом. Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью", — отметил Гройсман.

А 21 июня Генеральная прокуратура Украины внесла в парламент представления на снятие иммунитета сразу с пяти народных депутатов Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея и Максима Полякова ("Народный фронт", НФ), Олеся Довгого ("Воля народа"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко", БПП).

А уже через неделю, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Кроме того, генпрокурор пообещал осенью внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с еще нескольких депутатов. Об этом он сообщил в Facebook, отвечая на уточняющий вопрос первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко. Правда, он не уточнил о ком именно идет речь, сославшись на то, что не все так просто,и он не может "объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям".