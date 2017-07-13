наверх
13.07.201711:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Вопрос неприкосновенности. Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (104)

    (обновлено: )34611
    Около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Национальный корпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и жгут файеры. Напротив центрального входа в здание Верховной Рады разместились еще около 200 человек.
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    @alexmazuka

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Активисты под зданием Верховной Рады жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

    Сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

    Около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Национальный корпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и жгут файеры, передает УНИАН.

    Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

    @alexmazuka
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки

    Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой, в частности, "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

    Часть представителей этих политсил также требует снятия неприкосновенности с депутатов. Они принесли с собой банках с "законсервированными" фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности.

    "Национальный корпус" в Facebook
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки

    Активисты требуют также принятие нового закона о выборах, проведения досрочных выборов в парламент и отмены неприкосновенности вообще.

    Как отмечается, охрана здания Верховной Рады усилена десятками правоохранителей.

    Напомним, 11 июля участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш