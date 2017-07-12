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    Неприкосновенность нардепов: ГПУ досталась "дуля в кармане" - эксперт

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    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (90)

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    Голосование Верховной Рады по Розенблату и Полякову показало, что "наших" - не сильно трогают. На этот факт в эфире "ГС" обратил внимание директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. На протяжении всего вторника депутаты рассматривали представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с пятерых народных депутатов. Шестое — на Михаила Добкина - будет рассматриваться в среду, и есть вероятность, что за него проголосуют до конца недели. По итогу дня неприкосновенности лишили Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата. Причем по последнему было три голосования. Рада поддержала снятие с него неприкосновенности, но разрешения на задержание и арест не дала.

    Верховная Рада. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    Ситуацию с Розенблатом в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    "Розенблат и Поляков — близнецы-братья. В обоих случаях — одинаковое решение. То есть, с одной стороны, вроде бы поезд неприкосновенности ушел, с другой стороны, все равно "наших" не сильно трогают, потому что они — наши", — пояснил Рудяков.

    Он также ответил на вопрос, могла ли в коалиции быть некая договоренность относительно судьбы Розенблата.

    "Мне кажется, что американцам покажем, что неприкосновенность сняли, а Генпрокуратуре покажем дулю в кармане, что попробуй теперь поборись с Бориславом Соломоновичем. Или с кем-то другим", — высказал мнение эксперт.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

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