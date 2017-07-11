Протестующие начали устанавливать палатки под Радой

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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности начали устанавливать палатки возле здания Верховной Рады Украины, сообщает "Громадське ТБ".

В данный момент Верховная Рада на своем заседании рассматривает представление Генпрокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с ряда депутатов для возможности привлечения их к уголовной ответственности.

twitter.com/HromadskeUA Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

Согласно прямой трансляции в Facebook, участники акции вышли на проезжую часть улицы Гружевского, на которой находится Рада, и забросали территорию возле парламента файерами. Из-за действий митингующих автомобильное движение по улице оказалось заблокированным.

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"Снимите сами, потому что снимут люди", — скандируют активисты на митинге.

Правопорядок возле парламента охраняют усиленные отряды полиции и Нацгвардии.

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина. Мотивированным и обоснованным было признано лишь представление на Розенблата. В среду, 12 июля, Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

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