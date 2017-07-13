Рада не смогла назначить аудитора НАБУ

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада не назначила своего представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает УНИАН.

Как стало известно, сначала на "рейтинговое" голосование было вынесено 4 кандидатуры, предложенные Комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Кандидатуру гражданки США, украинки по происхождению, адвоката Марты Борщ поддержали 111 депутатов.

Кандидатуру заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко — 22 депутата.

За назначение на должность аудитора НАБУ испанского прокурора Карлоса Кастресана проголосовали 110 депутатов.

В то же время профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александру Яновскую поддержали 207 парламентариев.

Таким образом ее кандидатура была вынесена на голосование для окончательного утверждения парламентом. Но за назначение Яновской проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы".