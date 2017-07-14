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    Политика

    Нардеп-миллионер написал заявление об отказе от мандата

    (обновлено: )27412
    Вячеслав Константиновский признал, что настоящим политиком он так и не стал. По его мнению, "эти почти три года были самыми мрачными" в его жизни. Фото заявления на имя Андрея Парубия он выложил в соцсети.
    Вячеслав Константиновский. Архивное фото
    Вячеслав Константиновский/Facebook

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский написал заявление о сложении мандата.

    К соответствующему посту в Facebook он прикрепил фото заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

    "Принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии", – написал Константиновский.

    "Сегодня (13 июля — Ред.) принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии", — написал Константиновский.

    Вячеслав Константиновский/Facebook, 13 июля 2017
    Вячеслав Константиновский/Facebook, 13 июля 2017

    По словам Константиновского, впервые он хотел отказаться от мандата спустя полгода после избрания, однако откладывал.

    Вячеслав Константиновский/Facebook
    Заявление об отказе от мандата Вячеслава Констаниновский

    "Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать, обманывать и притворяться. Хотя, наверное бывают и исключения… не хочу обидеть всех. Эти почти три года были самыми мрачными в моей жизни!" — написал он.

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    Вячеслав Константиновский — украинский бизнесмен, мультимиллионер. В 2014 году после начала АТО на востоке Украины вступил в батальон территориальной обороны "Киев-1". Летом объявил о том, что продает автомобиль Rolls-Royce Phantom, деньги от продажи которого пожертвует на нужды армии. Позже сообщил, что выручил за машину 2,5 млн гривен.

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    В сентябре 2014 года объявил о своем желании баллотироваться в Верховную Раду. На внеочередных выборах в парламент 26 октября одержал победу в одномандатном округе № 220 в Киеве, набрав почти 33 % голосов.

    Женат на топ-модели Юлиане Дементьевой. 

    Ранее Рада лишила депутатской неприкосновенности нардепов Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата.

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