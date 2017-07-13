Депутаты отказались продлить работу сессии до сентября

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Парламент отказался продлить до сентября работу его текущей сессии, чтобы в случае необходимости рассмотреть ряд резонансных законопроектов, продление работы Верховной Hады в четверг поддержали лишь 215 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно календарному плану, текущая сессия Рады должна завершиться в пятницу, 14 июля. Парламент ранее одобрил календарный план новой сессии, согласно которому депутаты возобновят работу после летних каникул 5 сентября.

"В связи с важностью задач, которые стоят перед Верховной Радой, и необходимостью в любое время собраться для принятия важных решений, которые могут возникнуть на повестке дня, вношу предложение продолжить сроки проведения шестой сессии до 5 сентября", — заявил спикер Андрей Парубий, выступая в Раде. Однако это предложение не нашло необходимой поддержки среди депутатов.

Как ожидается, парламент в ходе новой сессии должен завершить процесс принятия законопроекта о пенсионной реформы, что является условием для получения очередного транша финансовой помощи МВФ. Депутаты также могут приступить к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщал, что президент Петр Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, после чего в сентябре документ планируют внести на рассмотрение в Верховную Hаду.