Эксперт: знайте три основных пункта пенсионной реформы

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Пенсионную реформу стоит рассмотреть еще до парламентских каникул. На этом настаивает Петр Порошенко. Об этом заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. До депутатских каникул осталась одна пленарная неделя.

Успеют ли депутаты рассмотреть проект закона "О перспективах пенсионной реформы", спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший первый заместитель министра социальной политики Украины Василий Шевченко.

kmu.gov.ua Василий Шевченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете назвати три головні пункти, на яких базується пенсійна реформа?

— По-перше, слід звертати увагу, що якраз тут акцентується увага на тому, який страховий стаж людина отримала. І тут вже не головне питання пенсійного віку, хоч політично на цьому акцентується увага, що все таки вік збережений, але він збережений при старому пенсійному віці. По-друге, мабуть, наскільки важливо, що пенсійний фонд буде збалансовуватись, він буде з 2024 року мати накопичувальну форму. Це атрибут, який передбачає якраз повноцінний нинішній в світі достатньо позитивний проект пенсійних реформ. Це коли є солідарна система, є накопичувальна система та інші. Але вони себе в такому тандемі проявляють і чого не було на початковому етапі, зараз також з'явилось. Я б акцентував увагу на тому, що не слід забувати, що пенсійна реформа — це найтяжча реформа, яка приймається в будь-якій країні. Тому це надзвичайно важливе рішення, яке буде стосуватись всіх громадян України і тому така велика увага. Тому ясно, що пенсійна реформа, виходячи з того, що ми говоримо про необхідність збалансування пенсійного фонду, все таки вона буде достатньо тяжко сприйматись і можливі іміджеві втрати. Тому відбувалось таке рішення уряду, яке направлялось в Раду ринкових реформ. Потім в ВР і зараз іде активізація всіх сил для того, щоб прийняти відповідне рішення, тому що це зобов'язання України перед кредиторами. Це необхідність збалансувати бюджет. Це необхідність зберегти стабільну ситуацію в Україні і багато факторів, які будуть підтверджувати, що Україна знаходиться в тренді розвитку. Тобто це одна з ключових реформ якраз цього тренду розвитку.

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Ви казали, що Пенсійний фонд буде працювати з 2024 року по-новому. Чому саме з цього року?

— Пропонується накопичувальна. Насправді, якщо брати історію цього питання, то перше голосування в уряді, яке було, воно не передбачало цієї накопичувальної системи, тому що неначе цей накопичувальний фонд потрібно відпрацювати, як ним керувати. І найголовніше для цього треба запроваджувати ефективний механізм, який буде зберігати ці всі кошти, які будуть надходити на накопичення і тоді ми навіть у вашій студії говорили, що фактично часу на таку форму вже термінового прийняття і того, щоб це вступало в силу з 2018 року, не було. Тому в процесі дискусії це якраз і відбулось, доданий був також цей пункт. Декілька також відбулось коригувань. Там були як успішні, так і не успішні дії. Але я думаю, що ця дискусія буде достатньо непростою і якщо вона буде прийнята, ця пенсійна реформа, я все ж таки сподіваюсь, що буде прийнята, то потім достатньо активно потрібно працювати всім, щоб вона не перетворилась на інструмент, який буде дискредитувати. В будь-якому випадку це складно, як ми вже говорили. Але обов'язковою умовою тут треба якраз вживати заходи і позитивні. До позитивних відноситься якраз осучаснення пенсій в межах 30 мільярдів і 5% підвищення щодо відповідності прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Прив'язка була до прожиткового мінімуму.

— Ні, просто це один з показників стажу, він використовувався. Раніше був один оказник, зараз він теж буде один. І плюс половина індексу споживчих цін.

Це ж вплине не на всіх пенсіонерів? За попередніми підрахунками, це стосується п'яти мільйонів людей і у кожного в межах 120-150 гривень.

— Це буде стосуватись п'яти з шести осіб, але тут мікс більше, тому що це не зовсім пенсійна реформа, це більше мікс законів, тому що пенсійна реформа — це зміни і підходи, але вона суміщена якраз з тим осучасненням, про яке ви кажете п'ять і шість мільйонів для того, щоб все ж таки зацікавити парламентарів проголосувати, підтримати цей законопроект. Але знову ж таки, зараз нам слід згадати, що у нас із 12 мільйонів дев'ять мільйонів пенсіонерів отримують прожитковий мінімум. Тобто, відповідно, коли ми говоримо про це осучаснення п'ять і шість мільйонів, то, ясно, що це буде стосуватись всіх пенсіонерів, тому що прожитковий мінімум для пенсіонерів буде базовим. Тобто це обов'язково необхідно робити, щоб всі пенсіонери не перейшли на рівень отримування мінімальної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму. Хоча така практика в деяких країнах є, в тій же Японії. Тобто там базова держава гарантує, а накопичення йдуть, доплати йдуть з власних збережень.

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Якщо у нас будуть існувати паралельно і солідарна, і накопичувальна система, у нас буде не так все діяти?

— Якщо рішення буде прийнято, то ви будете до 2024 року працювати, платити податки для того, щоб утримувати пенсіонерів за солідарною системою. З 2024 року ви будете ще зобов'язані відраховувати кошти на персональну, так звану накопичувальну пенсію в обов'язковому порядку.

Тобто після 2024 року я буду відраховувати кошти за двох?

— Так, тобто зараз ви будете відраховувати до 2024 за цих пенсіонерів нинішніх, а потім ще плюс. І у будь-якому випадку, коли ви йдете на пенсію, ви зможете самостійно ними керувати.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.