Подготовка к зиме: выжить в условиях самоизоляции – миссия (не) выполнима

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Ближе и дешевле завезти подобный уголь из России, однако организаторы блокады Донбасса обещают заблокировать импорт и этого угля. В таком случае страна перед отопительным сезоном действительно может оказаться на грани энергетического коллапса.

Гройсман не может определиться с блокадой

Премьер-министр Владимир Гройсман 19 июня провел селекторное совещание по подготовке к отопительному сезону, пообещав, что Украина перезимует нормально.

Он также заверил, что сможет погасить долги по льготам и субсидиям, выделив на эти цели 15 млрд. грн. Вместе с тем, он пообещал жестко ответить тем, кто накануне отопительного сезона попытается заблокировать импорт угля из России.

Получается парадоксальная ситуация, когда государство само организовало торговую блокаду со своей территорией и своими же предприятиями, однако обещает строго карать тех, кто будет пытаться блокировать импорта угля из "страны-агрессора".

"От той блокады, которая произошла, Украина потеряла 1% ВВП – это сотни миллионов гривен, миллиарды гривен, которые могли пойти на заработные платы, на еще большее укрепление национальной валюты…", – сказал премьер.

Премьер как будто забыл, что блокаду на государственном уровне сам же одобрил в ходе заседания СНБО в феврале.

"Она была необходима, но позитива в ней нет", – сказал тогда премьер.

Итоги "реформ": киевляне не платят за тепло

Ну а пока Украина готовится к зиме, Киев продолжает накапливать долги за отопление. На жителей города приходится четверть общеукраинских долгов населения за горячую воду и тепло. На 1-е июня долг киевлян за тепло составил 1,1 млрд грн, за горячую воду – 0,5 млрд грн. После того, как "Нафтогаз" из-за долгов прекратил подачу газа на ТЭЦ-6, "Киевэнерго" отключило до осени подачу горячей воды пяти районам столицы.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что потребовал возобновить газоснабжение ТЭЦ-6 в Киеве, однако в течение 5 суток данный вопрос не был решен без объяснения причин. Компания "Киевэнерго" оценивает убытки, связанные с отключением от газоснабжения ТЭЦ-6 в 1 млн грн в неделю.

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Почти одновременно с отключением горячей воды мэрия Киева вдвое повысила квартплату.

"За последние 10 лет стоимость электроэнергии выросла в 3-4 раза. Выросла также стоимость вывоза мусора. Я считаю, это решение является запоздалым, надо было раньше повышать. На фоне роста цена на газ и теплоснабжение и горячую воду это повышение является наименее болезненным. К примеру, только лифты потребляют практически 98% электроэнергии, который потребляет многоквартирный жилой дом", — заявил РИА Новости Украина директор "Института города" Александр Сергиенко.

АВ экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что не видит причин, почему возник вопрос повышения стоимости квартплаты, в чем причина подобного повышения.

"Стоит вопрос о законности подобного повышения, и я считаю, что это неправильно. Подобное повышение необходимо обсуждать с жителями, прописывать порядок повышения после обсуждения. Однако этого не происходит. Не понятно, почему повысили именно в два раза, почему не в три или в четыре? Такие решение киевляне могут и должны оспаривать в суде", — рассказал РИА Новости Украина Кучеренко.

В выигрыше – олигархи

Пока украинцы массово беднеют, поскольку вынуждены платить за ЖКХ до половины своей зарплаты, на новых тарифах наживаются энергетические олигархи. Если при "злочынной владе" они зарабатывали за счет промышленности и экспорта энергоносителей, то сейчас главной дойной коровой стал народ и государственный бюджет.

Добыча угля и газа стала выгодной инвестицией, за которую развернулась нешуточная борьба.

К примеру, бывший приближенный к Януковичу олигарх Ринат Ахметов смог найти общий язык как с предыдущим премьером Арсением Яценюком, так и с нынешнем главой правительства Владимиром Гройсманом и особенно с президентом Украины Петром Порошенко, получив от него преференции для бизнеса.

Разработанная под олигарха (контролирует около 70% добычи угля) схема "Роттердам плюс" привязывает себестоимость электроэнергии к мировой цене на уголь, плюс "транспортировка" угля из Роттердама, где якобы должен был закупаться антрацит.

В реальности, уголь для ТЭЦ никуда из Украины не выезжал, а поступал из шахт Ахметова в Украине. После внедрения "Роттердама" финансовое положение олигарха резко улучшилось. В 2016 году группа ДТЭК стала стремительно наращивать EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации). Только в четвертом квартале 2016 года этот показатель составил 10,47 млрд грн, что больше аналогичного показателя компании за весь 2015 год.

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Также ДТЭК значительно нарастил количество "денежных средств и их эквивалентов". По состоянию на конец 2015 года у компании было 706 млн грн., а на конец декабря 2016 года – уже 7 545 млн грн. Именно на 4 квартал прошлого года пришелся пик роста тарифов ТЭС, рассчитанных с привязкой к цене угля в Роттердаме.

Не исключено, что реальные финансовые потоки олигарха гораздо щедрее, чем данные финотчетов.

"Суть ахметовской схемы с "Роттердам+" не в том, что он тянет с Донбасса свой антрацит и сжигает его в топках своих ТЭС. А в том, что ДТЭК по цене антрацита тянет шлам и штыб, и сжигает его в топках. А рассчитываемся за это мы, как плательщики за тепло, и бюджет, как плательщик субсидий, – как за антрацит…

Что означает только одно – годовая прибыль от этой схемы в годовом расчете составляет не 25 млрд гривен (1000 гривен переплаты на тонне антрацита по схеме "Роттердам+"), а в 2 раза больше – так как переплата на тонне составляет 2000 гривен", — сообщил на своем сайте блогер Александр Дубинский.

"Петр Порошенко и Ринат Ахметов решили не спорить, кто из них "олигарх №1", а просто вместе обогащаться. Схема "Роттердам +" дает денег Ахметову и прокладкам Кононенко на Центрэнерго. А спор вокруг компании "Нефтегаздобыча" закончился отступными для Порошенко и закрытием уголовных дел для Ахметова. Теперь они обязаны поддерживать друг друга аж до выборов президента", – сообщил на своем блоге в "Украинской правде" народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

По его словам, президент согласился на эту схему в обмен на 25% дополнительного заработка, который оседал в карманах олигарха.

"Контролируемый президентом государственный регулятор энергетики установил такой тариф на тепловую энергетику, о котором Ринат Ахметов мог только мечтать во времена Виктора Януковича. Сейчас это более 2 гривен за киловатт-час – это цена, по которой олигарх сдает производимую электроэнергию в рынок, а оплачиваем эти заработки мы, украинские потребители. Год назад тариф был меньше гривны. Исходя из того, что оплата труда на предприятиях Ахметова принципиально не изменилась, в пересчете в долларах, олигарх зарабатывает при Петре Порошенко даже больше, чем во времена Виктора Януковича", – заявил Лещенко на своей странице в Facebook.