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    Экономика

    Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (325)

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    По информации компании ДТЭК, первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину, в ближайшее время начнется отгрузка дефицитного антрацита на склады ТЭС.
    Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину
    Facebook ДТЭК

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Первое судно с антрацитом из Южно-африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину, сообщила на странице в Facebook.

    Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", — говорится в сообщении.

    "За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", — заявили в компании.

    "Первый PANAMAX из ЮАР зашел в порт Украины с антрацитовой группой угля", — сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на своей странице в Facebook.

    Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Facebook ДТЭК
    Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину

    Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017.

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