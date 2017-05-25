КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Первое судно с антрацитом из Южно-африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину, сообщила на странице в Facebook.

"Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", — говорится в сообщении.

"За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", — заявили в компании.

"Первый PANAMAX из ЮАР зашел в порт Украины с антрацитовой группой угля", — сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на своей странице в Facebook.

Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Facebook ДТЭК Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017.