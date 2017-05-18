Кабмин внедрил лицензирование экспорта антрацита

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Постановление нацелено на обеспечение равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме. Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.

Ранее Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике.

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В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте и апреле действие этих мер было продлено.

Власти Украины планируют заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки.