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    Экономика

    Кабмин внедрил лицензирование экспорта антрацита

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    В постановлении Кабмина отмечается, что постановление нацелено на обеспечение равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских ТЭС.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"
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    Постановление нацелено на обеспечение равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме. Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

    Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.

    Ранее Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике.

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    В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте и апреле действие этих мер было продлено.

    Власти Украины планируют заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. 

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